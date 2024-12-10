Дочь челябинского вице-спикера закрыла совместный с иностранным офшором бизнес

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Дочь Юрия Карликанова Юлия Александрова ликвидировала бизнес, который вела с сейшельским офшором
Дочь Юрия Карликанова Юлия Александрова ликвидировала бизнес, который вела с сейшельским офшором Фото:

Дочь вице-спикера заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова, Юлия Александрова, ликвидировала совместный с иностранным офшором бизнес. Как следует из данных СБИС, компания «Инвесттех» закрылась в конце октября.

«ООО „Инвесттех“ ликвидировано. Действовало с 6 февраля 2015 по 29 октября 2024 года», — отмечено в СБИС.

Компания занималась арендой и управлением недвижимостью. Кроме дочери Карликанова, которой в бизнесе принадлежала доля в 1%, компанией владел офшор с Сейшельских островов «Тернел консалтинг корпорейшн». Иностранная компания контролировала оставшиеся 99% доли.

«Инвесттех» не приносила дохода. Последние сведения о финансовом состоянии приведены на 2019 год. Пять лет назад компания получила 62 тысячи рублей убытка, прибыли не было вовсе. Компания предоставила о себе в налоговые органы недостоверные сведения. Как можно заключить из данных СБИС, неверная информация касалась директора Игоря Плотникова.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис компании. Ответ не поступил.

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Дочь вице-спикера заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова, Юлия Александрова, ликвидировала совместный с иностранным офшором бизнес. Как следует из данных СБИС, компания «Инвесттех» закрылась в конце октября. «ООО „Инвесттех“ ликвидировано. Действовало с 6 февраля 2015 по 29 октября 2024 года», — отмечено в СБИС. Компания занималась арендой и управлением недвижимостью. Кроме дочери Карликанова, которой в бизнесе принадлежала доля в 1%, компанией владел офшор с Сейшельских островов «Тернел консалтинг корпорейшн». Иностранная компания контролировала оставшиеся 99% доли. «Инвесттех» не приносила дохода. Последние сведения о финансовом состоянии приведены на 2019 год. Пять лет назад компания получила 62 тысячи рублей убытка, прибыли не было вовсе. Компания предоставила о себе в налоговые органы недостоверные сведения. Как можно заключить из данных СБИС, неверная информация касалась директора Игоря Плотникова. При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис компании. Ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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