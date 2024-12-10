Дочь челябинского вице-спикера закрыла совместный с иностранным офшором бизнес

Дочь вице-спикера заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова, Юлия Александрова, ликвидировала совместный с иностранным офшором бизнес. Как следует из данных СБИС, компания «Инвесттех» закрылась в конце октября.
«ООО „Инвесттех“ ликвидировано. Действовало с 6 февраля 2015 по 29 октября 2024 года», — отмечено в СБИС.
Компания занималась арендой и управлением недвижимостью. Кроме дочери Карликанова, которой в бизнесе принадлежала доля в 1%, компанией владел офшор с Сейшельских островов «Тернел консалтинг корпорейшн». Иностранная компания контролировала оставшиеся 99% доли.
«Инвесттех» не приносила дохода. Последние сведения о финансовом состоянии приведены на 2019 год. Пять лет назад компания получила 62 тысячи рублей убытка, прибыли не было вовсе. Компания предоставила о себе в налоговые органы недостоверные сведения. Как можно заключить из данных СБИС, неверная информация касалась директора Игоря Плотникова.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис компании. Ответ не поступил.
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