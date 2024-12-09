09 декабря 2024

Врачи из ХМАО разработали новый метод проведения операций на кишечнике

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врачи из Сургута разработали «виртуальную илеостому»
Врачи из Сургута разработали «виртуальную илеостому» Фото:

Врачи из окружной клинической больницы Сургута разработали инновационный метод проведения операций на кишечнике путем создания «виртуальной илеостомы» (закрепления петли кишечника под кожей живота). Об этом сообщили врачи в соцсетях.

«Вместо традиционного выведения петли кишечника наружу, её закрепляют под кожей живота с использованием мягких трубок, оставляя на поверхности тела лишь маленькие отверстия. Это помогает избежать большинства проблем, связанных с традиционными стомами», — объяснили врачи больницы в своем telegram-канале.

В случае возникновения осложнений «виртуальная илеостома» легко превращается в обычную, причём процедура проводится под местным наркозом. Это даёт врачам больше времени для принятия решения об установке стомы и минимизирует риски. «Сейчас мы работаем над накоплением большего клинического опыта, чтобы сделать свою разработку новым стандартом в хирургии», — поделился заведующий отделением абдоминальной и торакальной онкологии Ильнур Каримов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врачи из окружной клинической больницы Сургута разработали инновационный метод проведения операций на кишечнике путем создания «виртуальной илеостомы» (закрепления петли кишечника под кожей живота). Об этом сообщили врачи в соцсетях. «Вместо традиционного выведения петли кишечника наружу, её закрепляют под кожей живота с использованием мягких трубок, оставляя на поверхности тела лишь маленькие отверстия. Это помогает избежать большинства проблем, связанных с традиционными стомами», — объяснили врачи больницы в своем telegram-канале. В случае возникновения осложнений «виртуальная илеостома» легко превращается в обычную, причём процедура проводится под местным наркозом. Это даёт врачам больше времени для принятия решения об установке стомы и минимизирует риски. «Сейчас мы работаем над накоплением большего клинического опыта, чтобы сделать свою разработку новым стандартом в хирургии», — поделился заведующий отделением абдоминальной и торакальной онкологии Ильнур Каримов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...