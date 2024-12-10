Синоптик предупредил о ежедневных снегопадах в Екатеринбурге

Пик осадков придется на 13 декабря (архивное фото)
Ежедневные снегопады ожидаются в Екатеринбурге до 14 декабря, при этом пик осадков прогнозируется на 13 декабря. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«До субботы включительно снег ожидается в городе ежедневно. Максимум осадков придется на пятницу при выходе на Урал частного циклона со стороны Поволжья», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По его словам, к 15 декабря в городе может выпасть суммарно до десяти миллиметров осадков. Это обеспечит прирост снежного покрова на десять сантиметров.
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