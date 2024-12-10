Синоптик предупредил о ежедневных снегопадах в Екатеринбурге

Синоптик Пулин предупредил о снегопадах в Екатеринбурге с 10 по 14 декабря

10 декабря 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Пик осадков придется на 13 декабря (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Ежедневные снегопады ожидаются в Екатеринбурге до 14 декабря, при этом пик осадков прогнозируется на 13 декабря. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «До субботы включительно снег ожидается в городе ежедневно. Максимум осадков придется на пятницу при выходе на Урал частного циклона со стороны Поволжья», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По его словам, к 15 декабря в городе может выпасть суммарно до десяти миллиметров осадков. Это обеспечит прирост снежного покрова на десять сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ежедневные снегопады ожидаются в Екатеринбурге до 14 декабря, при этом пик осадков прогнозируется на 13 декабря. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «До субботы включительно снег ожидается в городе ежедневно. Максимум осадков придется на пятницу при выходе на Урал частного циклона со стороны Поволжья», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По его словам, к 15 декабря в городе может выпасть суммарно до десяти миллиметров осадков. Это обеспечит прирост снежного покрова на десять сантиметров.