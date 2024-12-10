Синоптик предупредил о ежедневных снегопадах в Екатеринбурге

Синоптик Пулин предупредил о снегопадах в Екатеринбурге с 10 по 14 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Екатеринбург , снег, администрация екатеринбурга, снегопад, зима, непогода, дворник с лопатой, дворник с метлой
Пик осадков придется на 13 декабря (архивное фото) Фото:

Ежедневные снегопады ожидаются в Екатеринбурге до 14 декабря, при этом пик осадков прогнозируется на 13 декабря. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«До субботы включительно снег ожидается в городе ежедневно. Максимум осадков придется на пятницу при выходе на Урал частного циклона со стороны Поволжья», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По его словам, к 15 декабря в городе может выпасть суммарно до десяти миллиметров осадков. Это обеспечит прирост снежного покрова на десять сантиметров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ежедневные снегопады ожидаются в Екатеринбурге до 14 декабря, при этом пик осадков прогнозируется на 13 декабря. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «До субботы включительно снег ожидается в городе ежедневно. Максимум осадков придется на пятницу при выходе на Урал частного циклона со стороны Поволжья», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По его словам, к 15 декабря в городе может выпасть суммарно до десяти миллиметров осадков. Это обеспечит прирост снежного покрова на десять сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...