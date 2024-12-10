Свердловчане стали реже ходить в магазины

В Свердловской области объем интернет-продаж вырос на 7 процентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Продуктовые магазины. Екатеринбург, продукты, покупки, супермаркет, молочная продукция, йогурты, магазин, продуктовый магазин, полка магазина
Несмотря на рост спроса на маркетплейсы, розничные магазины продолжают открываться Фото:

Жители Свердловской области стали на 7% чаще выбирать онлайн-покупки. При этом в 2024 году в регионе открыли 230 торговых точек розничных сетей, сообщила на дискуссии «Импульсы развития торговли» замминистра областного агропромышленного комплекса Светлана Островская, передает корреспондент URA.RU.

«За девять месяцев 2024 года объем интернет-продаж в регионе составил 122,7 млрд рублей (+7%), в целом по России — 6,2 трлн рублей (43%). Всего в регионе работают 3113 пунктов выдачи заказов маркетплейсов», —рассказала Островская. Доля продаж продуктов составила 16%, товаров для дома — 15%, бытовой техники — 14,5%, одежды и обуви — 14%, товаров для красоты и здоровья — 7%.

При этом ретейлеры продолжают строить новые магазины: «Монетка» открыла 81 магазин, «Пятерочка» — 25, «Верный» — 21, «Магнит» — 23. По словам Островской, они открывались как вместо закрытых объектов, так и в новых зданиях. Сейчас в области 63% магазинов работают в формате самообслуживания, а 42% оборудованы «умными элементами». Оборот розничной торговли за десять месяцев текущего года превысил 1,3 трлн рублей — по этому показателю регион занял пятое место в России. Оборот на душу населения составил более 317 тысяч рублей.

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Жители Свердловской области стали на 7% чаще выбирать онлайн-покупки. При этом в 2024 году в регионе открыли 230 торговых точек розничных сетей, сообщила на дискуссии «Импульсы развития торговли» замминистра областного агропромышленного комплекса Светлана Островская, передает корреспондент URA.RU. «За девять месяцев 2024 года объем интернет-продаж в регионе составил 122,7 млрд рублей (+7%), в целом по России — 6,2 трлн рублей (43%). Всего в регионе работают 3113 пунктов выдачи заказов маркетплейсов», —рассказала Островская. Доля продаж продуктов составила 16%, товаров для дома — 15%, бытовой техники — 14,5%, одежды и обуви — 14%, товаров для красоты и здоровья — 7%. При этом ретейлеры продолжают строить новые магазины: «Монетка» открыла 81 магазин, «Пятерочка» — 25, «Верный» — 21, «Магнит» — 23. По словам Островской, они открывались как вместо закрытых объектов, так и в новых зданиях. Сейчас в области 63% магазинов работают в формате самообслуживания, а 42% оборудованы «умными элементами». Оборот розничной торговли за десять месяцев текущего года превысил 1,3 трлн рублей — по этому показателю регион занял пятое место в России. Оборот на душу населения составил более 317 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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