«Мутная история»: свердловчане усомнились в показаниях матери, чью дочь зверски избили подростки

Тагильчане усомнились в словах женщины, на чью дочь напала толпа школьников

10 декабря 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Школьницу, по словам мамы, избили 6 декабря (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловчане усомнились в версии матери 13-летней девочки, которая заявила, что ее дочь якобы отвели в укромное место и жестоко избили незнакомые подростки. Уральцы считают, что пострадавшая могла сама спровоцировать конфликт. «Что-то пазл не складывается. Девочке здоровья. И лучше рассказать правду. Дыма без огня не бывает», — написала женщина, комментируя публикацию в соцсетях. «Избили без причины, просто так избили? Для чего ей нужно было идти с незнакомым за „Пассаж“? Мутная какая-то история», — поддержал второй комментатор. Некоторые считают, что несовершеннолетняя якобы знала нападавших и могла оскорбить их. «Склоняюсь к версии, что девочка поплатилась за свой язык. Сама что-то сказала им и получила. Ее, конечно, жаль. Насилие не оправдываю», — написал мужчина. Нашлись и те, кто встал на сторону избитой. «Это просто ужас! Это [сделали] люди или звери? Очень надеюсь, что [девочка] быстро восстановится. А извергов найдут!» — заявила свердловчанка. «В очередной раз подростки-отморозки… Гнусные пакостники стадом избивают тех, кто физически слабее их. Если их найдут, то им необходимо назначить максимальное наказание. А всем родителям нужно задуматься: если у вас в семье творится насилие, брань, разврат, то вы в детях это порождаете. А потом удивляетесь, откуда такое озверевшее чудо у них», — возмутился автор. «Эти парни совсем озверели. Найти их и наказать. Как можно толпой избить девочку?!» — заявил другой комментатор. Об инциденте стало известно вечером 9 декабря. Женщина сообщила, что ее дочь ждала 15-летнюю подругу у ТЦ. К ней подошел незнакомый мальчик и позвал отойти за здание. Там он и еще трое подростков набросились на школьницу. Она попала в больницу, ей диагностировали сотрясение мозга и перелом носа, писал telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил. В полиции организовали проверку. Пострадавшей сломали нос telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчане усомнились в версии матери 13-летней девочки, которая заявила, что ее дочь якобы отвели в укромное место и жестоко избили незнакомые подростки. Уральцы считают, что пострадавшая могла сама спровоцировать конфликт. «Что-то пазл не складывается. Девочке здоровья. И лучше рассказать правду. Дыма без огня не бывает», — написала женщина, комментируя публикацию в соцсетях. «Избили без причины, просто так избили? Для чего ей нужно было идти с незнакомым за „Пассаж“? Мутная какая-то история», — поддержал второй комментатор. Некоторые считают, что несовершеннолетняя якобы знала нападавших и могла оскорбить их. «Склоняюсь к версии, что девочка поплатилась за свой язык. Сама что-то сказала им и получила. Ее, конечно, жаль. Насилие не оправдываю», — написал мужчина. Нашлись и те, кто встал на сторону избитой. «Это просто ужас! Это [сделали] люди или звери? Очень надеюсь, что [девочка] быстро восстановится. А извергов найдут!» — заявила свердловчанка. «В очередной раз подростки-отморозки… Гнусные пакостники стадом избивают тех, кто физически слабее их. Если их найдут, то им необходимо назначить максимальное наказание. А всем родителям нужно задуматься: если у вас в семье творится насилие, брань, разврат, то вы в детях это порождаете. А потом удивляетесь, откуда такое озверевшее чудо у них», — возмутился автор. «Эти парни совсем озверели. Найти их и наказать. Как можно толпой избить девочку?!» — заявил другой комментатор. Об инциденте стало известно вечером 9 декабря. Женщина сообщила, что ее дочь ждала 15-летнюю подругу у ТЦ. К ней подошел незнакомый мальчик и позвал отойти за здание. Там он и еще трое подростков набросились на школьницу. Она попала в больницу, ей диагностировали сотрясение мозга и перелом носа, писал telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил. В полиции организовали проверку.