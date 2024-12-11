В Екатеринбурге опекунша Далера Бобиева выгораживает главного свидетеля убийства

12 декабря 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Вероника Наумова с июня 2023 находится в СИЗО Екатеринбурга (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев В деле об убийстве Далера Бобиева обвиняемая, опекун мальчика Вероника Наумова, выгораживает ключевого свидетеля — старшую сводную сестру мальчика Дашу. Об этом журналисту URA.RU рассказал осведомленный источник. По его словам, приемная мама якобы всегда относилась к Даше как к родной дочери, не делая различий между ней и своими биологическими детьми. «Наумова полюбила Дашу как родную дочь. Каждый год в день рождения девочки она устраивала настоящий праздник. Вероника пекла торты и различные угощения. Она проводила с ней много времени, наряжая ее в красивые платья и фотографируя моменты их совместной жизни. К слову, Далера она взяла лишь для того, чтобы удержать рядом с собой Дашу. Таковы были условия опеки. Несмотря на активное вовлечение Даши в расследование, Вероника прилагает максимум усилий для того, чтобы обезопасить девочку от возможных негативных последствий, связанных с делом. Наумова, так сказать, выгораживает сестру убитого малыша. Из-за этого Даше очень тяжело даются заседания, где Наумова присутствует по ВКС», — поделился собеседник агентства. Елена Хорова, защищающая Наумову, отказалась от комментариев. Адвокаты Илкин Амиров и Александр Дмитриенко, действующие от лица биологического отца умершего мальчика Худжановиддина Бобиева, воздержались от публичных высказываний из-за угрозы отвода. По словам собеседника URA.RU, сторона защиты Наумовой выразила претензии к тому, что, по их мнению, представители пострадавших раскрыли информацию, являющуюся следственной тайной. В связи с этим Амиров и Дмитриенко решили прекратить всякое взаимодействие с прессой. «Хотя они и до этого не особо активно общались с журналистами», — отметил он. Летом прошлого года произошло трагическое событие, потрясшее общественность: исчез мальчик Далер Бобиев. Спустя три дня после пропажи его тело нашли в гараже. В ходе следствия были выявлены мрачные детали: Далер стал жертвой жестокого обращения со стороны своей приемной мамы Вероники Наумовой. В ходе слушаний были опрошены многие свидетели. Племянник Даниил Егольников, который воспитывался в семье Наумовых, сначала давал показания как свидетель, но впоследствии стал одним из обвиняемых. Супруг опекунши Александр Наумов получил пять лет заключения за жестокое обращение с Далером. Особое значение в процессе придается показаниям приемной дочери Даши, которая является ключевым свидетелем обвинения. Однако, по информации источника агентства, защита ставит под сомнение достоверность ее слов. Подробнее о ходе дела — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деле об убийстве Далера Бобиева обвиняемая, опекун мальчика Вероника Наумова, выгораживает ключевого свидетеля — старшую сводную сестру мальчика Дашу. Об этом журналисту URA.RU рассказал осведомленный источник. По его словам, приемная мама якобы всегда относилась к Даше как к родной дочери, не делая различий между ней и своими биологическими детьми. «Наумова полюбила Дашу как родную дочь. Каждый год в день рождения девочки она устраивала настоящий праздник. Вероника пекла торты и различные угощения. Она проводила с ней много времени, наряжая ее в красивые платья и фотографируя моменты их совместной жизни. К слову, Далера она взяла лишь для того, чтобы удержать рядом с собой Дашу. Таковы были условия опеки. Несмотря на активное вовлечение Даши в расследование, Вероника прилагает максимум усилий для того, чтобы обезопасить девочку от возможных негативных последствий, связанных с делом. Наумова, так сказать, выгораживает сестру убитого малыша. Из-за этого Даше очень тяжело даются заседания, где Наумова присутствует по ВКС», — поделился собеседник агентства. Елена Хорова, защищающая Наумову, отказалась от комментариев. Адвокаты Илкин Амиров и Александр Дмитриенко, действующие от лица биологического отца умершего мальчика Худжановиддина Бобиева, воздержались от публичных высказываний из-за угрозы отвода. По словам собеседника URA.RU, сторона защиты Наумовой выразила претензии к тому, что, по их мнению, представители пострадавших раскрыли информацию, являющуюся следственной тайной. В связи с этим Амиров и Дмитриенко решили прекратить всякое взаимодействие с прессой. «Хотя они и до этого не особо активно общались с журналистами», — отметил он. Летом прошлого года произошло трагическое событие, потрясшее общественность: исчез мальчик Далер Бобиев. Спустя три дня после пропажи его тело нашли в гараже. В ходе следствия были выявлены мрачные детали: Далер стал жертвой жестокого обращения со стороны своей приемной мамы Вероники Наумовой. В ходе слушаний были опрошены многие свидетели. Племянник Даниил Егольников, который воспитывался в семье Наумовых, сначала давал показания как свидетель, но впоследствии стал одним из обвиняемых. Супруг опекунши Александр Наумов получил пять лет заключения за жестокое обращение с Далером. Особое значение в процессе придается показаниям приемной дочери Даши, которая является ключевым свидетелем обвинения. Однако, по информации источника агентства, защита ставит под сомнение достоверность ее слов. Подробнее о ходе дела — в сюжете URA.RU.