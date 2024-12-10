В Махачкале взорвалась квартира рядом с центральной мечетью, есть пострадавшие

В Махачкале произошел взрыв газа в квартире жилого дома на улице Абубакарова, рядом с Центральной Мечетью. По информации telegram-каналов, в результате инцидента пострадали два человека.
«Два человека пострадали из-за взрыва в Махачкале. Их увезли на скорой», — сообщает telegram-канал Mash Gor. Там отметили, что взрывом в квартире выбило окна. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, возгорания нет. По предварительным данным, причиной взрыва стал взрыв газа.
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