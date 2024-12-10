В Махачкале взорвалась квартира рядом с центральной мечетью, есть пострадавшие

В Махачкале из-за взрыва в квартире пострадали два человека
© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительной информации, в квартире жилого дома в Махачкале рванул газ
По предварительной информации, в квартире жилого дома в Махачкале рванул газ Фото:

В Махачкале произошел взрыв газа в квартире жилого дома на улице Абубакарова, рядом с Центральной Мечетью. По информации telegram-каналов, в результате инцидента пострадали два человека.

«Два человека пострадали из-за взрыва в Махачкале. Их увезли на скорой», — сообщает telegram-канал Mash Gor. Там отметили, что взрывом в квартире выбило окна. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, возгорания нет. По предварительным данным, причиной взрыва стал взрыв газа.

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В Махачкале произошел взрыв газа в квартире жилого дома на улице Абубакарова, рядом с Центральной Мечетью. По информации telegram-каналов, в результате инцидента пострадали два человека. «Два человека пострадали из-за взрыва в Махачкале. Их увезли на скорой», — сообщает telegram-канал Mash Gor. Там отметили, что взрывом в квартире выбило окна. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, возгорания нет. По предварительным данным, причиной взрыва стал взрыв газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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