Власти ХМАО выделили деньги на две школы в Мегионе впервые за 13 лет

Власти ХМАО выделили деньги на проектирование двух школ в Мегионе. Это самые крупные планы по строительству соцобъектов в городе за последние 13 лет. Об этом URA.RU рассказал глава города Алексе Петриченко.
«Выделили средства на проектировании школы на 1 600 мест в 20-ом микрорайоне, где у нас возводятся новые дома. Также выделили средства на строительство коррекционной школы в городе. Вообще в городе давно социальные объекты не возводились», — рассказал Петриченко.
Глава города уточнил, что на данный момент речь идет только о проектировании. Предположительно, средства для начала строительства город получит при формировании бюджета в следующем году. Последний социальный объект был построен в городе почти 13 лет назад.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО заложили в окружном бюджете деньги на строительство нового здания медицинской академии в Ханты-Мансийске. Планируется, что строительство начнется в 2026 году.
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