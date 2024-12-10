Власти ХМАО выделили деньги на две школы в Мегионе впервые за 13 лет

Власти ХМАО выделят деньги на строительство двух школ в Мегионе
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО выделят деньги на строительство двух школ в Мегионе
Власти ХМАО выделят деньги на строительство двух школ в Мегионе Фото:

Власти ХМАО выделили деньги на проектирование двух школ в Мегионе. Это самые крупные планы по строительству соцобъектов в городе за последние 13 лет. Об этом URA.RU рассказал глава города Алексе Петриченко.

«Выделили средства на проектировании школы на 1 600 мест в 20-ом микрорайоне, где у нас возводятся новые дома. Также выделили средства на строительство коррекционной школы в городе. Вообще в городе давно социальные объекты не возводились», — рассказал Петриченко.

Глава города уточнил, что на данный момент речь идет только о проектировании. Предположительно, средства для начала строительства город получит при формировании бюджета в следующем году. Последний социальный объект был построен в городе почти 13 лет назад.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО заложили в окружном бюджете деньги на строительство нового здания медицинской академии в Ханты-Мансийске. Планируется, что строительство начнется в 2026 году.

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Власти ХМАО выделили деньги на проектирование двух школ в Мегионе. Это самые крупные планы по строительству соцобъектов в городе за последние 13 лет. Об этом URA.RU рассказал глава города Алексе Петриченко. «Выделили средства на проектировании школы на 1 600 мест в 20-ом микрорайоне, где у нас возводятся новые дома. Также выделили средства на строительство коррекционной школы в городе. Вообще в городе давно социальные объекты не возводились», — рассказал Петриченко. Глава города уточнил, что на данный момент речь идет только о проектировании. Предположительно, средства для начала строительства город получит при формировании бюджета в следующем году. Последний социальный объект был построен в городе почти 13 лет назад. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО заложили в окружном бюджете деньги на строительство нового здания медицинской академии в Ханты-Мансийске. Планируется, что строительство начнется в 2026 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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