Экс-владельцы «Макфы» проиграли суд Росимуществу

10 декабря 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Суд отклонил доводы челябинского экс-губернатора Михаила Юревича и его семьи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Семьи бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, проиграли суд Росимуществу по делу о национализации «Макфы». Информация об этом опубликована в картотеке Арбитражного суда Москвы. «Судебное заседание завершено. В иске отказать полностью», — говорится в карточке дела. Иск к Росимуществу подали сам Юревич, его сын Александр, а также родители Валерий и Наталья. Истцами также выступили дочь Белоусова Валерия Чигинцева и ее муж Максим Чигинцев. Причиной стал факт передачи активов холдинга в управление Россельхозбанку. По мнению адвоката Игоря Трунова, представляющего интересы Юревича, это было сделано незаконно. Передача активов «Макфы» в собственность государства началась в марте с иска Генпрокуратуры РФ. В надзорном ведомстве посчитали, что они (активы) имеют коррупционное происхождение. В тот же день по постановлению Центрального райсуда Челябинска, на активы холдинга был наложен арест. Национализация же завершилась 8 мая. 34 актива перешли в собственность государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семьи бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, проиграли суд Росимуществу по делу о национализации «Макфы». Информация об этом опубликована в картотеке Арбитражного суда Москвы. «Судебное заседание завершено. В иске отказать полностью», — говорится в карточке дела. Иск к Росимуществу подали сам Юревич, его сын Александр, а также родители Валерий и Наталья. Истцами также выступили дочь Белоусова Валерия Чигинцева и ее муж Максим Чигинцев. Причиной стал факт передачи активов холдинга в управление Россельхозбанку. По мнению адвоката Игоря Трунова, представляющего интересы Юревича, это было сделано незаконно. Передача активов «Макфы» в собственность государства началась в марте с иска Генпрокуратуры РФ. В надзорном ведомстве посчитали, что они (активы) имеют коррупционное происхождение. В тот же день по постановлению Центрального райсуда Челябинска, на активы холдинга был наложен арест. Национализация же завершилась 8 мая. 34 актива перешли в собственность государства.