Экс-владельцы «Макфы» проиграли суд Росимуществу

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Юревич. Челябинск, юревич михаил
Суд отклонил доводы челябинского экс-губернатора Михаила Юревича и его семьи Фото:

Семьи бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, проиграли суд Росимуществу по делу о национализации «Макфы». Информация об этом опубликована в картотеке Арбитражного суда Москвы.

«Судебное заседание завершено. В иске отказать полностью», — говорится в карточке дела.

Иск к Росимуществу подали сам Юревич, его сын Александр, а также родители Валерий и Наталья. Истцами также выступили дочь Белоусова Валерия Чигинцева и ее муж Максим Чигинцев. Причиной стал факт передачи активов холдинга в управление Россельхозбанку. По мнению адвоката Игоря Трунова, представляющего интересы Юревича, это было сделано незаконно.

Передача активов «Макфы» в собственность государства началась в марте с иска Генпрокуратуры РФ. В надзорном ведомстве посчитали, что они (активы) имеют коррупционное происхождение. В тот же день по постановлению Центрального райсуда Челябинска, на активы холдинга был наложен арест. Национализация же завершилась 8 мая. 34 актива перешли в собственность государства.

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Семьи бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, проиграли суд Росимуществу по делу о национализации «Макфы». Информация об этом опубликована в картотеке Арбитражного суда Москвы. «Судебное заседание завершено. В иске отказать полностью», — говорится в карточке дела. Иск к Росимуществу подали сам Юревич, его сын Александр, а также родители Валерий и Наталья. Истцами также выступили дочь Белоусова Валерия Чигинцева и ее муж Максим Чигинцев. Причиной стал факт передачи активов холдинга в управление Россельхозбанку. По мнению адвоката Игоря Трунова, представляющего интересы Юревича, это было сделано незаконно. Передача активов «Макфы» в собственность государства началась в марте с иска Генпрокуратуры РФ. В надзорном ведомстве посчитали, что они (активы) имеют коррупционное происхождение. В тот же день по постановлению Центрального райсуда Челябинска, на активы холдинга был наложен арест. Национализация же завершилась 8 мая. 34 актива перешли в собственность государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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