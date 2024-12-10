Пермячка отсудила деньги за уголовное преследование

Жительница Горнозаводска (Пермский край) отсудила у Минфина РФ деньги за уголовное преследование. Она посчитала, что ей были причинены моральные страдания и решила воспользоваться правом на реабилитацию. Копия решения Чусовского городского суда имеется в распоряжении URA.RU.
«В течение четырех месяцев пермячка была подозреваемой в уголовном деле в течение четырех месяцев. Ее несколько раз вызывали на допросы и проводили очные ставки. Впоследствии уголовное дело было прекращено поскольку отсутствовал состав преступления, а женщина получила право на реабилитацию», — говорится в решении суда.
Пермячка потребовала от Минфина РФ 200 000 рублей. Она указала, что за время уголовного преследования она сильно переживала и испытывала стресс. Также она указала, что постоянно думала о судьбе своих детей, которые останутся одни, если ее посадят. Суд решил, что женщина имеет право на получение компенсации морального вреда. Минфин РФ должен будет выплатить женщине 50 тысяч рублей.
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