В Новом Уренгое в следующем году откроется общежитие для студентов

В Новом Уренгое до конца 2025 года достроят общежитие для студентов местного многопрофильного колледжа. Об этом сообщила пресс-служба окружного департамента образования на официальной странице VK губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
«В Новом Уренгое строящееся общежитие предназначено для студентов Новоуренгойского многопрофильного колледжа. Вместимость — 400 мест, планируется ввод в эксплуатацию до завершения 2025 года», — сообщили представители ведомства в комментариях под постом главы региона.
Ранее URA.RU рассказывало, что студентам Ямала с 1 сентября 2024 года на четыре процента проиндексировали стипендии. Денежное пособие составило в сумме 1037 рублей.
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