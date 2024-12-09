09 декабря 2024

В Новом Уренгое в следующем году откроется общежитие для студентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Общежитие сможет принять 400 студентов
Общежитие сможет принять 400 студентов Фото:

В Новом Уренгое до конца 2025 года достроят общежитие для студентов местного многопрофильного колледжа. Об этом сообщила пресс-служба окружного департамента образования на официальной странице VK губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

«В Новом Уренгое строящееся общежитие предназначено для студентов Новоуренгойского многопрофильного колледжа. Вместимость — 400 мест, планируется ввод в эксплуатацию до завершения 2025 года», — сообщили представители ведомства в комментариях под постом главы региона.

Ранее URA.RU рассказывало, что студентам Ямала с 1 сентября 2024 года на четыре процента проиндексировали стипендии. Денежное пособие составило в сумме 1037 рублей. 

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В Новом Уренгое до конца 2025 года достроят общежитие для студентов местного многопрофильного колледжа. Об этом сообщила пресс-служба окружного департамента образования на официальной странице VK губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. «В Новом Уренгое строящееся общежитие предназначено для студентов Новоуренгойского многопрофильного колледжа. Вместимость — 400 мест, планируется ввод в эксплуатацию до завершения 2025 года», — сообщили представители ведомства в комментариях под постом главы региона. Ранее URA.RU рассказывало, что студентам Ямала с 1 сентября 2024 года на четыре процента проиндексировали стипендии. Денежное пособие составило в сумме 1037 рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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