В ледовом городке в Перми устанавливают горки и украшают елку
В Перми приступили к монтажу центрального ледового городка. На эспланаде делают каркас для горок и украшают елку гирляндами. Позднее здесь появятся «покатушка» и ледяные скульптуры в виде чайных сервизов. Открытие новогоднего городка запланировано на 27-28 декабря. Как главная праздничная площадка выглядит сейчас — в фоторепортаже URA.RU.
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