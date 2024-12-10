В Перми начался монтаж ледового городка. Фото, видео

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В ледовом городке в Перми устанавливают горки и украшают елку
В ледовом городке в Перми устанавливают горки и украшают елку Фото:

В Перми приступили к монтажу центрального ледового городка. На эспланаде делают каркас для горок и украшают елку гирляндами. Позднее здесь появятся «покатушка» и ледяные скульптуры в виде чайных сервизов. Открытие новогоднего городка запланировано на 27-28 декабря. Как главная праздничная площадка выглядит сейчас — в фоторепортаже URA.RU.

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В Перми приступили к монтажу центрального ледового городка. На эспланаде делают каркас для горок и украшают елку гирляндами. Позднее здесь появятся «покатушка» и ледяные скульптуры в виде чайных сервизов. Открытие новогоднего городка запланировано на 27-28 декабря. Как главная праздничная площадка выглядит сейчас — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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