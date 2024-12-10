В ХМАО на федеральных трассах построят отели для туристов

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Туристы смогут останавливаться в придорожных отелях в ХМАО
Туристы смогут останавливаться в придорожных отелях в ХМАО Фото:

В районе Сургута, Ханты-Мансийска и Югорска построят придорожные отели для туристов, путешествующих на автомобилях. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

«Отели будут одно– и двухэтажными с 40 стандартными номерами. Заправки, супермаркеты и кафе буду находиться рядом», — следует из сообщений.

Для удобства туристов гостиницы разместят максимум в 500 километрах друг от друга. Отели построят не только в ХМАО, а и в других субъектах УрФО.

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В районе Сургута, Ханты-Мансийска и Югорска построят придорожные отели для туристов, путешествующих на автомобилях. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры». «Отели будут одно– и двухэтажными с 40 стандартными номерами. Заправки, супермаркеты и кафе буду находиться рядом», — следует из сообщений. Для удобства туристов гостиницы разместят максимум в 500 километрах друг от друга. Отели построят не только в ХМАО, а и в других субъектах УрФО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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