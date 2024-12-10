В ХМАО на федеральных трассах построят отели для туристов

Туристы смогут останавливаться в придорожных отелях в ХМАО
В районе Сургута, Ханты-Мансийска и Югорска построят придорожные отели для туристов, путешествующих на автомобилях. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры».
«Отели будут одно– и двухэтажными с 40 стандартными номерами. Заправки, супермаркеты и кафе буду находиться рядом», — следует из сообщений.
Для удобства туристов гостиницы разместят максимум в 500 километрах друг от друга. Отели построят не только в ХМАО, а и в других субъектах УрФО.
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