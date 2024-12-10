Недвусмысленные сигналы губернатора Артюхова: к чему придет Ямал в 2025 году

Недвусмысленные намеки подал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на «Прямой линии», где жители и журналисты задавали свои вопросы главе округа. Их можно расценить как главные посылы от Артюхова на грядущий 2025 год: как решат вопрос с бездомными собаками, каких достижений удалось достичь округу и почему Год героев коснется не только бойцов СВО — в материале URA.RU.
Губернатор о том, какая судьба ждет бездомных собак
Наболевший вопрос вновь был поднят на «Прямой линии». Дмитрий Артюхов приводит слова экспертов, которые говорят о неизбежном становлении собак агрессивными при формировании стай. Сбиваясь в группы, даже чипированные и подвергнутые хирургическим изменениям животные начинают причинять людям вред из-за инстинктов.
«Сколько должно произойти еще очень резонансных — аж больно на это все смотреть — случаев, чтобы все-таки это лобби зоозащитное где-то уступило, и мы нашли золотую середину. Я всегда, когда встречаюсь с зоозащитниками, которые говорят, что нельзя ни в коем случае так поступать [речь об эвтаназии — прим. URA.RU], говорю: „так заберите их к себе домой, вы же за них переживаете“. У нас полные приюты, заберите их, мы тратим уже сотни миллионов рублей на содержание приютов — тысячи животных, питание, корм, все работает, все тепло везде в условиях севера».
Здесь, конечно, очень важно не позволять стаям формироваться и работать с законодательством [подобные законы принимает федеральное правительство — прим.] — мы этим занимаемся постоянно — чтобы законный способ появился. Если животное опасно для человека, я считаю, что здесь нужно принимать решения. Надеюсь, что законодательство в ближайшее время эти очевидно здравые подходы услышит и модернизируется, потому что пока мы находимся в каких-то тисках, на самом деле.
Член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин объясняет надежду губернатора на пересмотр зоозащитной политики острой необходимостью для ямальцев. По мнению эксперта, решение должно быть принято в условиях осложнения ситуации с собаками в округе. «Мы в общественной палате ЯНАО проводили общественные слушания. Есть проблема с собаками, живущими не в населенных пунктах, а в межпоселковых территориях. Они могут нападать в том числе и на тундровиков. К обсуждению подключался и глава Пуровского района. Проблема стоит остро, случаев трагедий нет, но работать необходимо», — рассказал URA.RU Евгений Забродин.
«Коллегам из МЧС нужно тоже помогать»
Дмитрий Артюхов не упустил возможности показать достижения в сфере модернизации инфраструктуры. Губернатор привел в пример открытую в прошлом году новую пожарную часть в Коротчаево (отдаленный район, входящий в состав Нового Уренгоя). Небольшим отчетом поделился Артюхов в подтверждение на «Прямой линии»:
Закрываем многие острые вопросы в населенных пунктах, чувствуем, что нужно уже помогать коллегам из МЧС. Сейчас в рамках юбилея — несколько объектов в Новом Уренгое, есть планы и по Надыму. В прошлом году мы заезжали туда — действительно коллеги работают в условиях, которые созданы в самом еще начале строительства города. Видно, что все-таки для правильных условий несения службы должно быть новое современное здание.
Год героев — не только про бойцов СВО
Также в ходе прямого разговора с губернатором ЯНАО обсудили 2025 год, объявленный Годом героев. Однако Артюхов дал понять, что тематика коснется не только бойцов СВО: внимание в равной степени будут уделять и врачам, пожарным, родителям и учителям.
Сам губернатор рассказал, что «герои — они рядом с нами», и «мы должны о них говорить и больше ставить в пример». И герои, которые рядом с нами в текущей жизни. Врач, который провел сложнейшую операцию. «Спасатель, который пришел на выручку человеку. Героев много, мы должны о них больше говорить, мы должны их больше ставить в пример. Это будут очень правильные образы, в том числе для нашей молодежи», — подмечает Артюхов.
Политолог Александр Безделов, в разговоре с URA.RU отмечает, что общероссийский тренд усиления поддержки СВО на Ямале получает более широкую и уместную реализацию. «Как только определенный тренд начинает появляться на федеральном уровне — он уже находит воплощение на Ямале. Мероприятия будут многочисленные — это показатель эффективности окружных властей», — сообщает Безделов.
Какой эффект ждут от «Прямой линии»
Политолог Безделов отмечает, что «Прямая линия» еще раз показал характерную для многих регионов России проблему эффективности муниципальных властей — первому лицу региона продолжают поступать многочисленные просьбы убрать снег на улицах, хотя подобные проблемы должны решаться на уровне местных администраций. «Каких-то реформ или публичных нагоняев по этому поводу ждать не стоит. Не будет и отставок — новым кадрам браться просто не откуда», — говорит Александр Безделов.
Во время прямой линии Дмитрий Артюхов анонсировал ужесточение ямальского миграционного законодательства в сфере занятости. Александр Безделов напоминает, что Ямал, будучи многонациональным регионом, отличается от субъектов, где миграционный вопрос стоит остро, заключая, что ужесточение работы с мигрантами на Ямале — скорее следование федеральному тренду.
Одна из самых серьезных проблем, затронутых в ходе прямой линии — последствия падения общего уровня экспорта нефтегазовых продуктов. По словам Александра Безделова, Ямал зависит от нефтегазовых корпораций сильнее, например Ханты-Мансийского АО, в связи с чем, Ямал — «одна из главных жертв санкций». В этом году большинство дум муниципалитетов, связанных с нефтегазовой промышленностью утвердили бюджет с дефицитом по причине «влияния санкций извне».
Ранее URA.RU сообщало о том, что на «Прямой линии» с губернатором Артюховым подвели итоги года в округе. Удалось ответить на вопросы журналистов и местных жителей.
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