На 110-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень 10 декабря 54-летняя женщина за рулем иномарки устроила ДТП, вылетев навстречу грузовику с полуприцепом. Обе машины съехали в кювет, а водитель легковушки скончалась. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«В результате аварии водитель Honda Jazz, женщина 54 лет, получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Водитель грузового автомобиля, мужчина 55 лет, не пострадал, ехал пустой», — пояснили в ведомстве.
Инспекторы ДПС организовали проверку. Экспресс-тест показал, что водитель большегруза был трезв, а состояние женщины в момент столкновения выяснят в ходе судмедэкспертизы.
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