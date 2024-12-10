Женщина погибла в страшном ДТП с грузовиком на Тюменском тракте. Фото

На Тюменском тракте насмерть разбилась женщина, влетевшая в грузовик
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Клипарт. Магнитогорск, надпись, полиция, гибдд, автомобили
Инспекторы организовали проверку (архивное фото) Фото:

На 110-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень 10 декабря 54-летняя женщина за рулем иномарки устроила ДТП, вылетев навстречу грузовику с полуприцепом. Обе машины съехали в кювет, а водитель легковушки скончалась. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«В результате аварии водитель Honda Jazz, женщина 54 лет, получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Водитель грузового автомобиля, мужчина 55 лет, не пострадал, ехал пустой», — пояснили в ведомстве.

Инспекторы ДПС организовали проверку. Экспресс-тест показал, что водитель большегруза был трезв, а состояние женщины в момент столкновения выяснят в ходе судмедэкспертизы.

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На 110-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень 10 декабря 54-летняя женщина за рулем иномарки устроила ДТП, вылетев навстречу грузовику с полуприцепом. Обе машины съехали в кювет, а водитель легковушки скончалась. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В результате аварии водитель Honda Jazz, женщина 54 лет, получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Водитель грузового автомобиля, мужчина 55 лет, не пострадал, ехал пустой», — пояснили в ведомстве. Инспекторы ДПС организовали проверку. Экспресс-тест показал, что водитель большегруза был трезв, а состояние женщины в момент столкновения выяснят в ходе судмедэкспертизы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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