Текслер поздравил челябинских военных с Днем Героев Отечества. Фото

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Концерт Олега Газманова. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер поздравил военных Фото:

Губернатор челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинских военных с Днем героев Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«У нас издавна сложилось особое отношение к памятным датам, связанным с воинской славой нашей страны. Вся история России, по сути, это летопись ратных и трудовых подвигов нашего народа. Традиции воинского братства свято хранит каждое поколение, чтобы передать их потомкам», — сказал Текслер на торжественном концерте.

На мероприятие были приглашены участники спецоперации с членами их семей, а также ветераны боевых действий всех войн, члены Совета ветеранов, юнармейцы, кадеты общеобразовательных школ и представители Движения Первых. в пресс-службе правительства региона отметили, что 348 жителей Челябинской области удостоены высокого звания Героя Советского Союза, еще 56 стали Героями России, из них 17 — за подвиги во время проведения СВО.

«Друзья, вы настоящие герои нашей страны, ее золотой фонд, пример бескорыстного служения Отечеству, образец доблести и чести. Мы гордимся каждым из вас, возвращайтесь с Победой домой к своим семьям, к своим родным», — отметил Текслер.

Алексей Текслер поздравил челябинцев в Днем Героев Отечества
Алексей Текслер поздравил челябинцев в Днем Героев Отечества
В Челябинской области 348 южноуральцев удостоены высокого звания Героя Советского Союза, еще 56 — Героя России
В Челябинской области 348 южноуральцев удостоены высокого звания Героя Советского Союза, еще 56 — Героя России

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Губернатор челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинских военных с Днем героев Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «У нас издавна сложилось особое отношение к памятным датам, связанным с воинской славой нашей страны. Вся история России, по сути, это летопись ратных и трудовых подвигов нашего народа. Традиции воинского братства свято хранит каждое поколение, чтобы передать их потомкам», — сказал Текслер на торжественном концерте. На мероприятие были приглашены участники спецоперации с членами их семей, а также ветераны боевых действий всех войн, члены Совета ветеранов, юнармейцы, кадеты общеобразовательных школ и представители Движения Первых. в пресс-службе правительства региона отметили, что 348 жителей Челябинской области удостоены высокого звания Героя Советского Союза, еще 56 стали Героями России, из них 17 — за подвиги во время проведения СВО. «Друзья, вы настоящие герои нашей страны, ее золотой фонд, пример бескорыстного служения Отечеству, образец доблести и чести. Мы гордимся каждым из вас, возвращайтесь с Победой домой к своим семьям, к своим родным», — отметил Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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