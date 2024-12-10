Текслер поздравил челябинских военных с Днем Героев Отечества. Фото

10 декабря 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер поздравил военных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинских военных с Днем героев Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «У нас издавна сложилось особое отношение к памятным датам, связанным с воинской славой нашей страны. Вся история России, по сути, это летопись ратных и трудовых подвигов нашего народа. Традиции воинского братства свято хранит каждое поколение, чтобы передать их потомкам», — сказал Текслер на торжественном концерте. На мероприятие были приглашены участники спецоперации с членами их семей, а также ветераны боевых действий всех войн, члены Совета ветеранов, юнармейцы, кадеты общеобразовательных школ и представители Движения Первых. в пресс-службе правительства региона отметили, что 348 жителей Челябинской области удостоены высокого звания Героя Советского Союза, еще 56 стали Героями России, из них 17 — за подвиги во время проведения СВО. «Друзья, вы настоящие герои нашей страны, ее золотой фонд, пример бескорыстного служения Отечеству, образец доблести и чести. Мы гордимся каждым из вас, возвращайтесь с Победой домой к своим семьям, к своим родным», — отметил Текслер. Алексей Текслер поздравил челябинцев в Днем Героев Отечества ПУЛ74 В Челябинской области 348 южноуральцев удостоены высокого звания Героя Советского Союза, еще 56 — Героя России ПУЛ74 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинских военных с Днем героев Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «У нас издавна сложилось особое отношение к памятным датам, связанным с воинской славой нашей страны. Вся история России, по сути, это летопись ратных и трудовых подвигов нашего народа. Традиции воинского братства свято хранит каждое поколение, чтобы передать их потомкам», — сказал Текслер на торжественном концерте. На мероприятие были приглашены участники спецоперации с членами их семей, а также ветераны боевых действий всех войн, члены Совета ветеранов, юнармейцы, кадеты общеобразовательных школ и представители Движения Первых. в пресс-службе правительства региона отметили, что 348 жителей Челябинской области удостоены высокого звания Героя Советского Союза, еще 56 стали Героями России, из них 17 — за подвиги во время проведения СВО. «Друзья, вы настоящие герои нашей страны, ее золотой фонд, пример бескорыстного служения Отечеству, образец доблести и чести. Мы гордимся каждым из вас, возвращайтесь с Победой домой к своим семьям, к своим родным», — отметил Текслер.