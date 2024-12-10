Путин одобрил сбор ДНК у участников СВО

Российский президент Владимир Путин одобрил идею о сборе генетического материала у участников спецоперации на Украине. Об этом он сообщил во время заседания с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Сдача ДНК, мне кажется это хорошее предложение, но, разумеется, надо поговорить будет со специалистами, которые работают в этой области», — сказал Путин во время заседания. Трансляцию проводит официальный сайт Кремля.
Ранее в СПЧ предложили военным, заключающим контракт с Минобороны РФ, сдавать данные ДНК. Путин пообещал поручить соответствующим структурам подумать над тем, как это можно организовать.
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