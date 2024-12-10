Путин одобрил сбор ДНК у участников СВО

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин одобрил идею о сборе ДНК у участников СВО на Украине Фото:

Российский президент Владимир Путин одобрил идею о сборе генетического материала у участников спецоперации на Украине. Об этом он сообщил во время заседания с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Сдача ДНК, мне кажется это хорошее предложение, но, разумеется, надо поговорить будет со специалистами, которые работают в этой области», — сказал Путин во время заседания. Трансляцию проводит официальный сайт Кремля.

Ранее в СПЧ предложили военным, заключающим контракт с Минобороны РФ, сдавать данные ДНК. Путин пообещал поручить соответствующим структурам подумать над тем, как это можно организовать.

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Российский президент Владимир Путин одобрил идею о сборе генетического материала у участников спецоперации на Украине. Об этом он сообщил во время заседания с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). «Сдача ДНК, мне кажется это хорошее предложение, но, разумеется, надо поговорить будет со специалистами, которые работают в этой области», — сказал Путин во время заседания. Трансляцию проводит официальный сайт Кремля. Ранее в СПЧ предложили военным, заключающим контракт с Минобороны РФ, сдавать данные ДНК. Путин пообещал поручить соответствующим структурам подумать над тем, как это можно организовать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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