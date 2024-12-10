В Госдуме приняли закон об исключении «Талибана»* из запрещенных организаций

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ГД приняла в первом чтении закон, который может привести к исключению движения «Талибан»* из черного списка
ГД приняла в первом чтении закон, который может привести к исключению движения «Талибан»* из черного списка Фото:

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который может привести к исключению движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка террористических и экстремистских организаций, запрещенных в РФ. Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль намерен продолжать развивать контакты с талибами.

«Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность исключения движения „Талибан“ из списка запрещенных организаций в России», — отмечает «Интерфакс». Ранее Песков заявил о том, что решения по поводу исключения движения из черного списка будут приняты и формализованы. Также секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во время визита в Афганистан рассказал вице-премьеру Абдулу Гани Барадару о планах России исключить «Талибан» из списка террористических организаций.

*Талибан, талибы — находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который может привести к исключению движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка террористических и экстремистских организаций, запрещенных в РФ. Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль намерен продолжать развивать контакты с талибами. «Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность исключения движения „Талибан“ из списка запрещенных организаций в России», — отмечает «Интерфакс». Ранее Песков заявил о том, что решения по поводу исключения движения из черного списка будут приняты и формализованы. Также секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во время визита в Афганистан рассказал вице-премьеру Абдулу Гани Барадару о планах России исключить «Талибан» из списка террористических организаций. *Талибан, талибы — находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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