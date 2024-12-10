В Госдуме приняли закон об исключении «Талибана»* из запрещенных организаций

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который может привести к исключению движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка террористических и экстремистских организаций, запрещенных в РФ. Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль намерен продолжать развивать контакты с талибами.
«Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность исключения движения „Талибан“ из списка запрещенных организаций в России», — отмечает «Интерфакс». Ранее Песков заявил о том, что решения по поводу исключения движения из черного списка будут приняты и формализованы. Также секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во время визита в Афганистан рассказал вице-премьеру Абдулу Гани Барадару о планах России исключить «Талибан» из списка террористических организаций.
*Талибан, талибы — находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность
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