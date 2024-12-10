Водочный магнат Шефлер признан террористом после поддержки ВСУ

Росфинмониторинг добавил предпринимателя Юрия Шефлера, получившего в СМИ прозвище «Водочный король», и две его компании, зарегистрированные в Люксембурге, в список террористов и экстремистов. Данное решение было опубликовано на официальном портале ведомства.
«Перечень террористов и экстремистов (включенные): объединение, членами которого являются: Шефлер Юрий Викторович, ... частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Амбер Бевередж Груп Холдинг... ; частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Столи Труп...», — написали на сайте Росфинмониторинга. Включение Шефлера и его компаний в перечень связано с «нарушениями законодательства, которые могут представлять угрозу безопасности России».
Ранее предприниматель Юрий Шефлер и компании, находящиеся под его управлением, были уличены в оказании поддержки ВСУ. Следствие началось после того, как в 2014 году произошел госпереворот в Киеве и начались конфликты на территории Донбасса. С тех пор бизнесмен является сторонником украинского правительства, активно используя соцсети и СМИ для выражения своей поддержки киевскому режиму и критики в адрес российских властей.
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