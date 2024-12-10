Водочный магнат Шефлер признан террористом после поддержки ВСУ

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«Водочный король» Юрий Шефлер признан террористом
«Водочный король» Юрий Шефлер признан террористом Фото:

Росфинмониторинг добавил предпринимателя Юрия Шефлера, получившего в СМИ прозвище «Водочный король», и две его компании, зарегистрированные в Люксембурге, в список террористов и экстремистов. Данное решение было опубликовано на официальном портале ведомства.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные): объединение, членами которого являются: Шефлер Юрий Викторович, ... частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Амбер Бевередж Груп Холдинг... ; частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Столи Труп...», — написали на сайте Росфинмониторинга. Включение Шефлера и его компаний в перечень связано с «нарушениями законодательства, которые могут представлять угрозу безопасности России».

Ранее предприниматель Юрий Шефлер и компании, находящиеся под его управлением, были уличены в оказании поддержки ВСУ. Следствие началось после того, как в 2014 году произошел госпереворот в Киеве и начались конфликты на территории Донбасса. С тех пор бизнесмен является сторонником украинского правительства, активно используя соцсети и СМИ для выражения своей поддержки киевскому режиму и критики в адрес российских властей.

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Росфинмониторинг добавил предпринимателя Юрия Шефлера, получившего в СМИ прозвище «Водочный король», и две его компании, зарегистрированные в Люксембурге, в список террористов и экстремистов. Данное решение было опубликовано на официальном портале ведомства. «Перечень террористов и экстремистов (включенные): объединение, членами которого являются: Шефлер Юрий Викторович, ... частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Амбер Бевередж Груп Холдинг... ; частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Столи Труп...», — написали на сайте Росфинмониторинга. Включение Шефлера и его компаний в перечень связано с «нарушениями законодательства, которые могут представлять угрозу безопасности России». Ранее предприниматель Юрий Шефлер и компании, находящиеся под его управлением, были уличены в оказании поддержки ВСУ. Следствие началось после того, как в 2014 году произошел госпереворот в Киеве и начались конфликты на территории Донбасса. С тех пор бизнесмен является сторонником украинского правительства, активно используя соцсети и СМИ для выражения своей поддержки киевскому режиму и критики в адрес российских властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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