Путину пожаловались, что молодежь не знает ответов на вопросы из школьной программы

ВЦИОМ провел опрос среди российских граждан разных возрастных групп по элементарным вопросам школьной программы. В результате особенно низкий уровень знаний был выявлен среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет по предметам географии и литературы, сообщил главе РФ Владимиру Путину председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.
«Вопрос по географии: „Куда впадает река Волга?“. Из молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет только 18 процентов знает, что Волга впадает в Каспийское море. Среди старшего поколения, закончившего еще советскую школу, правильный ответ тоже знают не все, но все же это 60–70 процентов», — передает сайт Кремля слова Фадеева. Глава СВР рассказал о результатах опроса во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Опрос показал, что только 18% молодых людей знают значение слова «Кузбасс». В литературном вопросе о том, кого убил главный герой поэмы Гоголя «Мертвые души» Чичиков правильный ответ «никого» смогли дать только 7% молодежи по сравнению с 22% среди старшего поколения.
Эти данные свидетельствуют о том, что многие школьные предметы не являются приоритетными для современной молодежи и мало нужны им для поступления в университет, подчеркнул Фадеев. Он предложил внедрить интегральную оценку знаний выпускников, чтобы стимулировать учащихся к более полному освоению школьной программы, а не только к подготовке к ЕГЭ.
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