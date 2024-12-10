Путину пожаловались, что молодежь не знает ответов на вопросы из школьной программы

Глава СВР Фадеев: российская молодежь не знает ответы на школьные вопросы
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Валерий Фадеев рассказал Владимиру Путину, что российская молодежь не знает ответов на вопросы из школьной программы
Валерий Фадеев рассказал Владимиру Путину, что российская молодежь не знает ответов на вопросы из школьной программы Фото:

ВЦИОМ провел опрос среди российских граждан разных возрастных групп по элементарным вопросам школьной программы. В результате особенно низкий уровень знаний был выявлен среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет по предметам географии и литературы, сообщил главе РФ Владимиру Путину председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.

«Вопрос по географии: „Куда впадает река Волга?“. Из молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет только 18 процентов знает, что Волга впадает в Каспийское море. Среди старшего поколения, закончившего еще советскую школу, правильный ответ тоже знают не все, но все же это 60–70 процентов», — передает сайт Кремля слова Фадеева. Глава СВР рассказал о результатах опроса во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Опрос показал, что только 18% молодых людей знают значение слова «Кузбасс». В литературном вопросе о том, кого убил главный герой поэмы Гоголя «Мертвые души» Чичиков правильный ответ «никого» смогли дать только 7% молодежи по сравнению с 22% среди старшего поколения.

Эти данные свидетельствуют о том, что многие школьные предметы не являются приоритетными для современной молодежи и мало нужны им для поступления в университет, подчеркнул Фадеев. Он предложил внедрить интегральную оценку знаний выпускников, чтобы стимулировать учащихся к более полному освоению школьной программы, а не только к подготовке к ЕГЭ.

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ВЦИОМ провел опрос среди российских граждан разных возрастных групп по элементарным вопросам школьной программы. В результате особенно низкий уровень знаний был выявлен среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет по предметам географии и литературы, сообщил главе РФ Владимиру Путину председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. «Вопрос по географии: „Куда впадает река Волга?“. Из молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет только 18 процентов знает, что Волга впадает в Каспийское море. Среди старшего поколения, закончившего еще советскую школу, правильный ответ тоже знают не все, но все же это 60–70 процентов», — передает сайт Кремля слова Фадеева. Глава СВР рассказал о результатах опроса во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Опрос показал, что только 18% молодых людей знают значение слова «Кузбасс». В литературном вопросе о том, кого убил главный герой поэмы Гоголя «Мертвые души» Чичиков правильный ответ «никого» смогли дать только 7% молодежи по сравнению с 22% среди старшего поколения. Эти данные свидетельствуют о том, что многие школьные предметы не являются приоритетными для современной молодежи и мало нужны им для поступления в университет, подчеркнул Фадеев. Он предложил внедрить интегральную оценку знаний выпускников, чтобы стимулировать учащихся к более полному освоению школьной программы, а не только к подготовке к ЕГЭ.
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