Экс-президент Молдавии потребовал от Санду срочно ехать в Москву

Президент Молдавии Майя Санду должна была отправиться не в Брюссель для встречи с западными чиновниками, а срочно направиться в Москву для урегулирования энергетического кризиса в стране. Об этом заявил экс-глава страны Игорь Додон.
«Визит Майи Санду в Брюссель для протокольных встреч и фотосессий с чиновниками Еврокомиссии и НАТО в условиях энергетического кризиса в Молдове показывает истинное лицо и „заботу“ этой власти о своем народе. Санду следовало полететь не в Брюссель, а срочно отправиться в Москву или как минимум поехать в Киев и договориться о транзите газа через Украину для нужд молдавских граждан», — написал Додон в своем telegram-канале.
Майя Санду была переизбрана на должность президента. Она одержала победу на выборах в стране в ноябре. В Госдуме при этом усомнились в легитимности прошедших выборов, передает РАПСИ. В настоящий момент Молдавия получает газ из РФ, однако срок договора о транзите российского газа через территорию Украины истекает в конце 2024 года. На фоне этого в стране признали зависимость от газа и России. В Молдавии также накопился долг за поставки газа, передает MK.RU.
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