«Не совпали графики»: экс-губернатор Комарова пропустила день рождения ХМАО

Экс-губернатор ХМАО пропустила 94-летие округа из-за заседаний комитетов Совфеда
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Сенатору Наталье Комаровой пришлось пропустить день рождения Югры из-за заседаний комитетов в СФ
Сенатору Наталье Комаровой пришлось пропустить день рождения Югры из-за заседаний комитетов в СФ Фото:

Бывший губернатор ХМАО Наталья Комарова пропустила 94-летие автономного округа. На праздничном концерте в КТЦ «Югра-Классик», где проходила торжественная церемония, ее не было среди политэлит, сообщает журналист URA.RU.

«Свои телеграммы с пожеланиями оставили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, уральский полпред Артем Жога, а также глава Ямала Дмитрий Артюхов. Тюменский губернатор Александр Моор направил видеопоздравление. Было заслушано послание первого главы региона, Александра Филипенко. А вот от Натальи Комаровой не было ни письма, ни поздравления, да и сама она в КТЦ так и не появилась», — отмечает журналист.

Свое отсутствие сенатор Комарова объяснила в беседе с корреспондентом URA.RU по телефону. «Я не смогла приехать, да. Нахожусь в Москве. Не совпали графики — сегодня заседание комитетов, завтра заседание палаты. Ничего страшного, догоним», — пообещала экс-губернатор.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил земляков с годовщиной автономного округа. Югра отмечает 94 года со дня образования.

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Бывший губернатор ХМАО Наталья Комарова пропустила 94-летие автономного округа. На праздничном концерте в КТЦ «Югра-Классик», где проходила торжественная церемония, ее не было среди политэлит, сообщает журналист URA.RU. «Свои телеграммы с пожеланиями оставили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, уральский полпред Артем Жога, а также глава Ямала Дмитрий Артюхов. Тюменский губернатор Александр Моор направил видеопоздравление. Было заслушано послание первого главы региона, Александра Филипенко. А вот от Натальи Комаровой не было ни письма, ни поздравления, да и сама она в КТЦ так и не появилась», — отмечает журналист. Свое отсутствие сенатор Комарова объяснила в беседе с корреспондентом URA.RU по телефону. «Я не смогла приехать, да. Нахожусь в Москве. Не совпали графики — сегодня заседание комитетов, завтра заседание палаты. Ничего страшного, догоним», — пообещала экс-губернатор. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил земляков с годовщиной автономного округа. Югра отмечает 94 года со дня образования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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