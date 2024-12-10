«Не совпали графики»: экс-губернатор Комарова пропустила день рождения ХМАО

Бывший губернатор ХМАО Наталья Комарова пропустила 94-летие автономного округа. На праздничном концерте в КТЦ «Югра-Классик», где проходила торжественная церемония, ее не было среди политэлит, сообщает журналист URA.RU.
«Свои телеграммы с пожеланиями оставили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, уральский полпред Артем Жога, а также глава Ямала Дмитрий Артюхов. Тюменский губернатор Александр Моор направил видеопоздравление. Было заслушано послание первого главы региона, Александра Филипенко. А вот от Натальи Комаровой не было ни письма, ни поздравления, да и сама она в КТЦ так и не появилась», — отмечает журналист.
Свое отсутствие сенатор Комарова объяснила в беседе с корреспондентом URA.RU по телефону. «Я не смогла приехать, да. Нахожусь в Москве. Не совпали графики — сегодня заседание комитетов, завтра заседание палаты. Ничего страшного, догоним», — пообещала экс-губернатор.
Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил земляков с годовщиной автономного округа. Югра отмечает 94 года со дня образования.
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