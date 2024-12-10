«Единая Россия» обучит россиян методам защиты от мошенников в интернете

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Владимир Якушев подчеркнул значимость образовательных инициатив для поддержки соцгрупп
Владимир Якушев подчеркнул значимость образовательных инициатив для поддержки соцгрупп Фото:

«Единая Россия» расширяет линейку мероприятий партийного проекта «Цифровая Россия», сообщил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев. Так, например, в рамках работы с Минцифры над устранением цифрового неравенства в регионах россиян обучат методам защиты от мошенников в интернете, а также помогут школьникам, которые учатся дистанционно.

«Запланированы мероприятия по обучению цифровой грамотности и навыкам противодействия киберпреступности и защиты от мошенников в интернете, обучению ветеранов СВО востребованным цифровым специальностям и оказанию помощи школьникам, которые проживают в приграничных регионах и учатся дистанционно», — заявил Якушев. Его слова передает сайт «Единой России».

Врио секретаря уточнил, что партийный проект «Цифровая Россия» способствует достижению национальных целей по цифровой трансформации экономики и социальной сферы. Особое внимание уделяется упрощению процесса получения государственных услуг через развитие цифровых сервисов, что является частью народной программы «Единой России».

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«Единая Россия» расширяет линейку мероприятий партийного проекта «Цифровая Россия», сообщил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев. Так, например, в рамках работы с Минцифры над устранением цифрового неравенства в регионах россиян обучат методам защиты от мошенников в интернете, а также помогут школьникам, которые учатся дистанционно. «Запланированы мероприятия по обучению цифровой грамотности и навыкам противодействия киберпреступности и защиты от мошенников в интернете, обучению ветеранов СВО востребованным цифровым специальностям и оказанию помощи школьникам, которые проживают в приграничных регионах и учатся дистанционно», — заявил Якушев. Его слова передает сайт «Единой России». Врио секретаря уточнил, что партийный проект «Цифровая Россия» способствует достижению национальных целей по цифровой трансформации экономики и социальной сферы. Особое внимание уделяется упрощению процесса получения государственных услуг через развитие цифровых сервисов, что является частью народной программы «Единой России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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