10 декабря 2024

В Пермском крае перевозчика наказали за отсутствие регулярности в пассажирских рейсах

Организацию оштрафовали на 158 тыс рублей за маршрут «город Очер — город Пермь»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура обнаружила нарушения в работе организатора автобусного сообщения
Прокуратура обнаружила нарушения в работе организатора автобусного сообщения Фото:

Перевозчик не соблюдал расписания движения транспорта по межмуниципальному маршруту в Пермском крае. Прокуратура оштрафовала компанию за нарушение условий контакта, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Во время проверки выявлены нарушения требований федерального законодательства организацией, осуществляющей пассажирские перевозки на территории Очерского городского округа. Перевозчик не соблюдал условия госконтрата, зафиксированы факты нарушения периодичности осуществления пассажирских перевозок по маршруту „город Очер — город Пермь“, — сообщили в прокуратуре Пермского края.

Уточняется, что компания-перевозчик привлечена к административной ответственности. Организация оштрафована на 158 тыс рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Кизеле оштрафовали перевозчика, нарушившего условия муниципального контракта. Перевозчик на две недели прекратил работу на социально значимом маршруте.

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Перевозчик не соблюдал расписания движения транспорта по межмуниципальному маршруту в Пермском крае. Прокуратура оштрафовала компанию за нарушение условий контакта, сообщается на сайте надзорного ведомства. «Во время проверки выявлены нарушения требований федерального законодательства организацией, осуществляющей пассажирские перевозки на территории Очерского городского округа. Перевозчик не соблюдал условия госконтрата, зафиксированы факты нарушения периодичности осуществления пассажирских перевозок по маршруту „город Очер — город Пермь“, — сообщили в прокуратуре Пермского края. Уточняется, что компания-перевозчик привлечена к административной ответственности. Организация оштрафована на 158 тыс рублей. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Кизеле оштрафовали перевозчика, нарушившего условия муниципального контракта. Перевозчик на две недели прекратил работу на социально значимом маршруте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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