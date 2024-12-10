10 декабря 2024

Курганских сварщиков зовут работать на Чукотке за 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сварщикам обещают высокую зарплату на стройке
Сварщикам обещают высокую зарплату на стройке Фото:

Сварщиков из Курганской области приглашают работать вахтовым методом на Чукотке. Сотрудникам обещают зарплату — 300 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в описании вакансии.

«На стpоительство резeрвуaрногo парка на Чукотке требуются сварщики, прошедшие аттестацию на работу с нефтегазодобывающим оборудованием. Вакансии открыты для соискателей из Кургана и области. Зарплата за месяц вахты 300 тысяч рублей на руки», — указано в объявлении на сайте «Avito».

Сварщикам обещают компенсацию проезда до места вахты. Представители работодателя заманивают рабочих не только высокой зарплатой, но и достойными условиями труда, включая трехразовое питание и комфортное проживание.

Ранее курганцев приглашали прокладывать и ремонтировать газо-нефтепровод в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Вахтовикам готовы были платить зарплату до 330 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сварщиков из Курганской области приглашают работать вахтовым методом на Чукотке. Сотрудникам обещают зарплату — 300 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в описании вакансии. «На стpоительство резeрвуaрногo парка на Чукотке требуются сварщики, прошедшие аттестацию на работу с нефтегазодобывающим оборудованием. Вакансии открыты для соискателей из Кургана и области. Зарплата за месяц вахты 300 тысяч рублей на руки», — указано в объявлении на сайте «Avito». Сварщикам обещают компенсацию проезда до места вахты. Представители работодателя заманивают рабочих не только высокой зарплатой, но и достойными условиями труда, включая трехразовое питание и комфортное проживание. Ранее курганцев приглашали прокладывать и ремонтировать газо-нефтепровод в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Вахтовикам готовы были платить зарплату до 330 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...