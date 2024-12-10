Курганских сварщиков зовут работать на Чукотке за 300 тысяч рублей

Сварщиков из Курганской области приглашают работать вахтовым методом на Чукотке. Сотрудникам обещают зарплату — 300 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в описании вакансии.
«На стpоительство резeрвуaрногo парка на Чукотке требуются сварщики, прошедшие аттестацию на работу с нефтегазодобывающим оборудованием. Вакансии открыты для соискателей из Кургана и области. Зарплата за месяц вахты 300 тысяч рублей на руки», — указано в объявлении на сайте «Avito».
Сварщикам обещают компенсацию проезда до места вахты. Представители работодателя заманивают рабочих не только высокой зарплатой, но и достойными условиями труда, включая трехразовое питание и комфортное проживание.
Ранее курганцев приглашали прокладывать и ремонтировать газо-нефтепровод в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Вахтовикам готовы были платить зарплату до 330 тысяч рублей.
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