В Кургане ищут работников для ремонта нефтепровода в ЯНАО за 330 тысяч рублей

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, сварка, сварщик, сварочное производство
Курганцев зовут работать электрогазосварщиками на Ямале за 330 тысяч рублей Фото:

Жителей Курганской области приглашают прокладывать и ремонтировать газо-нефтепровод в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Вахтовикам готовы платить зарплату до 330 тысяч рублей. Вакансия о наборе электрогазосварщиков размещена на сайте с объявлениями Avito.

«Для работы на месторождении поселке Пурпе (Ямало-Ненецкий автономный округ) срочно требуются электрогазосварщики. Работа на участках прокладки и ремонта газо-нефтепровода и водопровода. Вахтовый метод: 60/30 дней. Заработная плата — до 330 000 рублей», — указано в объявлении. Соискателям необходимо иметь 4-6 разряд НАКС (Национальное Агентство Контроля сварки) и опыт работы более трех лет.

Работникам готовы бесплатно предоставить жилье в вагончиках, спецодежду и трехразовое питание в столовой. Дополнительно работодатель обещает компенсировать проезд и медицинский осмотр. Заработная плата выплачивается каждую неделю.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ищут желающих строить гособъекты в Сибири. Работникам готовы платить более 100 тысяч рублей. В Свердловской области курганцам предлагают заработать на ловле птиц. На местной птицефабрике вахтовикам обещают зарплату до 120 тысяч рублей.

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Жителей Курганской области приглашают прокладывать и ремонтировать газо-нефтепровод в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Вахтовикам готовы платить зарплату до 330 тысяч рублей. Вакансия о наборе электрогазосварщиков размещена на сайте с объявлениями Avito. «Для работы на месторождении поселке Пурпе (Ямало-Ненецкий автономный округ) срочно требуются электрогазосварщики. Работа на участках прокладки и ремонта газо-нефтепровода и водопровода. Вахтовый метод: 60/30 дней. Заработная плата — до 330 000 рублей», — указано в объявлении. Соискателям необходимо иметь 4-6 разряд НАКС (Национальное Агентство Контроля сварки) и опыт работы более трех лет. Работникам готовы бесплатно предоставить жилье в вагончиках, спецодежду и трехразовое питание в столовой. Дополнительно работодатель обещает компенсировать проезд и медицинский осмотр. Заработная плата выплачивается каждую неделю. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ищут желающих строить гособъекты в Сибири. Работникам готовы платить более 100 тысяч рублей. В Свердловской области курганцам предлагают заработать на ловле птиц. На местной птицефабрике вахтовикам обещают зарплату до 120 тысяч рублей.
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