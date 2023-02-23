В Кургане ищут работников для ремонта нефтепровода в ЯНАО за 330 тысяч рублей

Жителей Курганской области приглашают прокладывать и ремонтировать газо-нефтепровод в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Вахтовикам готовы платить зарплату до 330 тысяч рублей. Вакансия о наборе электрогазосварщиков размещена на сайте с объявлениями Avito.
«Для работы на месторождении поселке Пурпе (Ямало-Ненецкий автономный округ) срочно требуются электрогазосварщики. Работа на участках прокладки и ремонта газо-нефтепровода и водопровода. Вахтовый метод: 60/30 дней. Заработная плата — до 330 000 рублей», — указано в объявлении. Соискателям необходимо иметь 4-6 разряд НАКС (Национальное Агентство Контроля сварки) и опыт работы более трех лет.
Работникам готовы бесплатно предоставить жилье в вагончиках, спецодежду и трехразовое питание в столовой. Дополнительно работодатель обещает компенсировать проезд и медицинский осмотр. Заработная плата выплачивается каждую неделю.
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