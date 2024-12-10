Стала известна причина экстренной посадки Ан-2 на Ямале

Самолет Ан-2 авиакомпании «Мобил Авиа» совершил экстренную посадку в ЯНАО 10 декабря из-за сильного обледенения. Информацию об этом передает telegram-канал «Авиаторищина».
«В районе 15:30 по местному времени командир воздушного судна по телефону доложил о совершенной вынужденной посадки из-за сильного обледенения», — говорится в сообщении. Уточняется, что самолет выполнял рейс по маршруту Ямбург — Тамбей.
Как сообщили в telegram-канале, со слов пилота, самолет получил незначительные повреждения. Его эвакуировали с места посадками вездеходом трэкол.
Предварительно, пассажиры и экипаж воздушного судна в составе восьми человек не пострадали. В Росавиации произошедшее классифицировано как авария. Ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Росавиации с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.
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