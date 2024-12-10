10 декабря 2024

Стала известна причина экстренной посадки Ан-2 на Ямале

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в ЯНАО из-за обледенения
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет был эвакуирован вездеходом (архивное фото)
Самолет был эвакуирован вездеходом (архивное фото) Фото:

Самолет Ан-2 авиакомпании «Мобил Авиа» совершил экстренную посадку в ЯНАО 10 декабря из-за сильного обледенения. Информацию об этом передает telegram-канал «Авиаторищина».

«В районе 15:30 по местному времени командир воздушного судна по телефону доложил о совершенной вынужденной посадки из-за сильного обледенения», — говорится в сообщении. Уточняется, что самолет выполнял рейс по маршруту Ямбург — Тамбей.

Как сообщили в telegram-канале, со слов пилота, самолет получил незначительные повреждения. Его эвакуировали с места посадками вездеходом трэкол.

Предварительно, пассажиры и экипаж воздушного судна в составе восьми человек не пострадали. В Росавиации произошедшее классифицировано как авария. Ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Росавиации с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.

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Самолет Ан-2 авиакомпании «Мобил Авиа» совершил экстренную посадку в ЯНАО 10 декабря из-за сильного обледенения. Информацию об этом передает telegram-канал «Авиаторищина». «В районе 15:30 по местному времени командир воздушного судна по телефону доложил о совершенной вынужденной посадки из-за сильного обледенения», — говорится в сообщении. Уточняется, что самолет выполнял рейс по маршруту Ямбург — Тамбей. Как сообщили в telegram-канале, со слов пилота, самолет получил незначительные повреждения. Его эвакуировали с места посадками вездеходом трэкол. Предварительно, пассажиры и экипаж воздушного судна в составе восьми человек не пострадали. В Росавиации произошедшее классифицировано как авария. Ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Росавиации с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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