10 декабря 2024

Челябинцев предупредили о зеленой воде из-под крана

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Водопроводная вода в домах челябинцев может изменить цвет из-за красителя Фото:

В Металлургическом районе Челябинска с 11 по 18 декабря из-за проверки внутридомовых сетей на наличие утечек цвет водопроводной воды может стать зеленым. Для их обнаружения коммунальщики будут использовать органический краситель «Уранин», безопасный для здоровья и окружающей среды. Об этом сообщили мэрии.

«Испытания пройдут в контуре ТЭЦ „Мечел-Энерго“ и затронут как частный жилой сектор, так и многоквартирные дома», — уточняется в группе администрации Челябинска «Вконтакте». Согласно опубликованному перечню адресов, проверка затронет дома на улицах Хмельницкого, Дегтярева, Гашека, Сталеваров, Полтавская, Мира и других. Всего — более двадцати улиц.

Краситель «Уранин» используется не только в технических целях, но и в бытовых продуктах. Таких как шампуни и пена для ванн.

В случае обнаружения зеленой воды жителям рекомендуется обращаться в диспетчерскую службу МУП «ЧКТС». По телефону 723-01-87 либо посредством электронной почты chkts@chkts.ru.

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В Металлургическом районе Челябинска с 11 по 18 декабря из-за проверки внутридомовых сетей на наличие утечек цвет водопроводной воды может стать зеленым. Для их обнаружения коммунальщики будут использовать органический краситель «Уранин», безопасный для здоровья и окружающей среды. Об этом сообщили мэрии. «Испытания пройдут в контуре ТЭЦ „Мечел-Энерго“ и затронут как частный жилой сектор, так и многоквартирные дома», — уточняется в группе администрации Челябинска «Вконтакте». Согласно опубликованному перечню адресов, проверка затронет дома на улицах Хмельницкого, Дегтярева, Гашека, Сталеваров, Полтавская, Мира и других. Всего — более двадцати улиц. Краситель «Уранин» используется не только в технических целях, но и в бытовых продуктах. Таких как шампуни и пена для ванн. В случае обнаружения зеленой воды жителям рекомендуется обращаться в диспетчерскую службу МУП «ЧКТС». По телефону 723-01-87 либо посредством электронной почты chkts@chkts.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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