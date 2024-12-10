Челябинцев предупредили о зеленой воде из-под крана

В Металлургическом районе Челябинска с 11 по 18 декабря из-за проверки внутридомовых сетей на наличие утечек цвет водопроводной воды может стать зеленым. Для их обнаружения коммунальщики будут использовать органический краситель «Уранин», безопасный для здоровья и окружающей среды. Об этом сообщили мэрии.
«Испытания пройдут в контуре ТЭЦ „Мечел-Энерго“ и затронут как частный жилой сектор, так и многоквартирные дома», — уточняется в группе администрации Челябинска «Вконтакте». Согласно опубликованному перечню адресов, проверка затронет дома на улицах Хмельницкого, Дегтярева, Гашека, Сталеваров, Полтавская, Мира и других. Всего — более двадцати улиц.
Краситель «Уранин» используется не только в технических целях, но и в бытовых продуктах. Таких как шампуни и пена для ванн.
В случае обнаружения зеленой воды жителям рекомендуется обращаться в диспетчерскую службу МУП «ЧКТС». По телефону 723-01-87 либо посредством электронной почты chkts@chkts.ru.
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