Власти Шадринска хотят обеспечить качественной водой жителей Осеево и Звездного

В Шадринске планируется решить проблему с обеспечением качественной водой жителей микрорайонов Осеево и Звездного. Об этом сообщили представители мэрии.
«Муниципалитет в меру своих возможностей старается изменить к лучшему ситуацию с водоснабжением южных микрорайонов Шадринска — Осеево и Звездного. Однако финансирования не хватает, чтобы решить полностью проблемы ЖКХ», — говорится в ответе представителей городской администрации на сайте «Обратись».
Уточняется, что в Шадринске запустили новую насосную станцию, идет работа по проектированию Северного водозабора. После этого, появится возможность приступить к проекту реконструкции сетей в южных микрорайонах, указано в ответе горожанам.
Ранее на портале «Обратись» шадринцы из Осеево и Звездного жаловались, что ждут решения проблем с водой уже больше 16-ти лет. Им обещали начать ремонт сетей еще в 2008 году.
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