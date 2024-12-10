В Перми назвали специалистов, которым готовы платить от 250 тысяч рублей

Наиболее высокооплачиваемой вакансией в Пермском крае в декабре 2024 года стала позиция врача-стоматолога. Следом в топе самых востребованных сотрудников с зарплатами от 150 тысяч рублей идут водители-экспедиторы и операторы-наладчики станков с ЧПУ. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.
«В Пермском крае в декабре больше всего готовы платить врачу-стоматологу, что подтверждается размещенными вакансиями. Зарплату в 250 тысяч рублей готовы предложить специалисту с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом и опытом работы от трех лет. Также предусмотрен релокационный пакет», — сообщается в аналитическом исследовании.
На зарплату от 150 тысяч рублей может рассчитывать водитель-экспедитор и оператор-наладчик станков с ЧПУ. Зарплатное предложение электрогазосварщиков колеблется от 110 тысяч до 150 тысяч рублей. Топ-5 завершает инженер-конструктор, которому готовы платить от 100 тысяч рублей.
Лидирующие позиции в декабрьском рейтинге лучших предложений заняли вакансии в сфере продаж, строительстве и производстве, финансовом секторе, а также в области здравоохранения и информационных технологий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!