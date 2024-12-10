10 декабря 2024

В Перми назвали специалистов, которым готовы платить от 250 тысяч рублей

Врачи-стоматологи стали самыми высокооплачиваемыми сотрудниками в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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В топе зарплатных предложений месяца — врачи-стоматологи
В топе зарплатных предложений месяца — врачи-стоматологи Фото:

Наиболее высокооплачиваемой вакансией в Пермском крае в декабре 2024 года стала позиция врача-стоматолога. Следом в топе самых востребованных сотрудников с зарплатами от 150 тысяч рублей идут водители-экспедиторы и операторы-наладчики станков с ЧПУ. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

«В Пермском крае в декабре больше всего готовы платить врачу-стоматологу, что подтверждается размещенными вакансиями. Зарплату в 250 тысяч рублей готовы предложить специалисту с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом и опытом работы от трех лет. Также предусмотрен релокационный пакет», — сообщается в аналитическом исследовании.

На зарплату от 150 тысяч рублей может рассчитывать водитель-экспедитор и оператор-наладчик станков с ЧПУ. Зарплатное предложение электрогазосварщиков колеблется от 110 тысяч до 150 тысяч рублей. Топ-5 завершает инженер-конструктор, которому готовы платить от 100 тысяч рублей.

Лидирующие позиции в декабрьском рейтинге лучших предложений заняли вакансии в сфере продаж, строительстве и производстве, финансовом секторе, а также в области здравоохранения и информационных технологий.

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Наиболее высокооплачиваемой вакансией в Пермском крае в декабре 2024 года стала позиция врача-стоматолога. Следом в топе самых востребованных сотрудников с зарплатами от 150 тысяч рублей идут водители-экспедиторы и операторы-наладчики станков с ЧПУ. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob. «В Пермском крае в декабре больше всего готовы платить врачу-стоматологу, что подтверждается размещенными вакансиями. Зарплату в 250 тысяч рублей готовы предложить специалисту с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом и опытом работы от трех лет. Также предусмотрен релокационный пакет», — сообщается в аналитическом исследовании. На зарплату от 150 тысяч рублей может рассчитывать водитель-экспедитор и оператор-наладчик станков с ЧПУ. Зарплатное предложение электрогазосварщиков колеблется от 110 тысяч до 150 тысяч рублей. Топ-5 завершает инженер-конструктор, которому готовы платить от 100 тысяч рублей. Лидирующие позиции в декабрьском рейтинге лучших предложений заняли вакансии в сфере продаж, строительстве и производстве, финансовом секторе, а также в области здравоохранения и информационных технологий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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