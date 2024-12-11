Ученые перечислили продукты, которые крадут красоту и молодость

Употребление ультраобработанных продуктов ускоряет процесс биологического старения. К такому выводу пришли ученые из Университета Монаша в Австралии.
«Ультраобработанные продукты становятся все более популярными, но их влияние на здоровье вызывает серьезные опасения. Те, кто чащ ел ультраобработанные продукты, в среднем были на 0,86 года старше, по биологическому возрасту, тех, кто потреблял наименьшее количество таких продуктов», — говорится в исследовании, его приводит «
Ультраобработанными продуктами считаются изделия, которые редко встречаются в домашних условиях. Например, гидрогенизированные масла, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, усилители вкуса и эмульгаторы. Среди наиболее популярных продуктов такого типа встречаются протеиновые батончики, чипсы, лапша быстрого приготовления, газированные напитки, шоколад, колбаса, наггетсы, сладкие закуски, шоколад, мороженное, печенье и бургеры.
В исследовании участвовало более 16 тысяч человек разных возрастов. Как показали результаты, каждые 10% прироста в потреблении ультраобработанных продуктов повышал разрыв между хронологическим и биологическим возрастом на 2,4 месяца. В итоге ученые пришли к выводу, что надо есть здоровую пищу: фрукты и овощи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.