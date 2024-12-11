Ученые перечислили продукты, которые крадут красоту и молодость

Университет Монаша: ультраобработанные продукты ускоряют старение человека

11 декабря 2024 в 07:43 Размер текста - 17 +

Ученые не рекомендуют есть ультраобработанную пищу Фото: Илья Московец © URA.RU Употребление ультраобработанных продуктов ускоряет процесс биологического старения. К такому выводу пришли ученые из Университета Монаша в Австралии. «Ультраобработанные продукты становятся все более популярными, но их влияние на здоровье вызывает серьезные опасения. Те, кто чащ ел ультраобработанные продукты, в среднем были на 0,86 года старше, по биологическому возрасту, тех, кто потреблял наименьшее количество таких продуктов», — говорится в исследовании, его приводит « Ридус ». Ультраобработанными продуктами считаются изделия, которые редко встречаются в домашних условиях. Например, гидрогенизированные масла, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, усилители вкуса и эмульгаторы. Среди наиболее популярных продуктов такого типа встречаются протеиновые батончики, чипсы, лапша быстрого приготовления, газированные напитки, шоколад, колбаса, наггетсы, сладкие закуски, шоколад, мороженное, печенье и бургеры. В исследовании участвовало более 16 тысяч человек разных возрастов. Как показали результаты, каждые 10% прироста в потреблении ультраобработанных продуктов повышал разрыв между хронологическим и биологическим возрастом на 2,4 месяца. В итоге ученые пришли к выводу, что надо есть здоровую пищу: фрукты и овощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Употребление ультраобработанных продуктов ускоряет процесс биологического старения. К такому выводу пришли ученые из Университета Монаша в Австралии. «Ультраобработанные продукты становятся все более популярными, но их влияние на здоровье вызывает серьезные опасения. Те, кто чащ ел ультраобработанные продукты, в среднем были на 0,86 года старше, по биологическому возрасту, тех, кто потреблял наименьшее количество таких продуктов», — говорится в исследовании, его приводит «Ридус». Ультраобработанными продуктами считаются изделия, которые редко встречаются в домашних условиях. Например, гидрогенизированные масла, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, усилители вкуса и эмульгаторы. Среди наиболее популярных продуктов такого типа встречаются протеиновые батончики, чипсы, лапша быстрого приготовления, газированные напитки, шоколад, колбаса, наггетсы, сладкие закуски, шоколад, мороженное, печенье и бургеры. В исследовании участвовало более 16 тысяч человек разных возрастов. Как показали результаты, каждые 10% прироста в потреблении ультраобработанных продуктов повышал разрыв между хронологическим и биологическим возрастом на 2,4 месяца. В итоге ученые пришли к выводу, что надо есть здоровую пищу: фрукты и овощи.