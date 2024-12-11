Стало известно, что ВСУ атаковали в Таганроге

Этой ночью Таганрог подвергся ракетной атаке, в результате которой пострадало одно из промышленных предприятий. Пострадавших нет. Об этом рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Сегодня ночью ракетной атаке подвергся Таганрог. Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.
Он добавил, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. В настоящее время происходит уточнение масштабов нанесенного ущерба, заключил Слюсарь.
Глава Таганрога Светлана Камбулова ранее сообщала о возможности атаки беспилотников на город. Она рекомендовала жителям спуститься на нижние этажи или в подвалы.
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