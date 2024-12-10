В Кургане снова перенесли дату выборов мэра, теперь заседание городской думы запланировано на 18 декабря. Изначально выборы должны были пройти 11 декабря, но сроки были изменены. Об корреспонденту URA.RU сообщили источники из политических сфер.
«По выборам пока не назначили заседание городской думы. Но оно точно не будет 11 декабря, предположительно перенесли на 18 число», — делятся источники с URA.RU.
Журналисту также рассказали, что выборы мэра Кургана вероятно пройдут на закрытом внеочередном заседании, информация о котором не будет опубликована заранее. На финальном этапе выборов участвуют временно исполняющий обязанности мэра Антон Науменко и исполнительный секретарь «Единой России» Дмитрий Жуковский. Третий кандидат, Яков Сидоров, был исключен из списка претендентов после того, как набрал всего 32 балла от комиссии на собеседовании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!