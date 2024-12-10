В Екатеринбурге мужчина захватил заложницу и изрезал ножом. Видео

11 декабря 2024 в 09:43 Размер текста - 17 +

Неадекватный гражданин поранил свою сожительницу ножом Фото: Стас Этвеш © URA.RU Житель Екатеринбурга взял в заложники свою сожительницу и изрезал ее ножом. Вызволять женщину из плена пришлось спасателям и полицейским. Подробности истории URA.RU рассказал очевидец и поделился видео. «Мужчина в квартире на улице Азина 22/3 угрожал своей сожительнице ножом. Он изрезал ей пальцы на руках, но она сумела позвать на помощь. На место происшествия прибыли оперативники и служба спасения Свердловской области», — сообщил собеседник агентства. Как видно на кадрах, чтобы попасть в жилище, спасателям пришлось оперативно взломать дверь. Неадекватного гражданина обезвредили и скрутили, предположительно, он был пьян. Его жертва пряталась в ванной комнате, ей оказали медицинскую помощь. «По указанному адресу произошел бытовой конфликт, в ходе которого женщина получила телесные повреждения. Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел задержали и доставили в дежурную часть ее сожителя. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности», — прокомментировали ситуацию в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга взял в заложники свою сожительницу и изрезал ее ножом. Вызволять женщину из плена пришлось спасателям и полицейским. Подробности истории URA.RU рассказал очевидец и поделился видео. «Мужчина в квартире на улице Азина 22/3 угрожал своей сожительнице ножом. Он изрезал ей пальцы на руках, но она сумела позвать на помощь. На место происшествия прибыли оперативники и служба спасения Свердловской области», — сообщил собеседник агентства. Как видно на кадрах, чтобы попасть в жилище, спасателям пришлось оперативно взломать дверь. Неадекватного гражданина обезвредили и скрутили, предположительно, он был пьян. Его жертва пряталась в ванной комнате, ей оказали медицинскую помощь. «По указанному адресу произошел бытовой конфликт, в ходе которого женщина получила телесные повреждения. Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел задержали и доставили в дежурную часть ее сожителя. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности», — прокомментировали ситуацию в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.