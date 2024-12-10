Житель Екатеринбурга взял в заложники свою сожительницу и изрезал ее ножом. Вызволять женщину из плена пришлось спасателям и полицейским. Подробности истории URA.RU рассказал очевидец и поделился видео.
«Мужчина в квартире на улице Азина 22/3 угрожал своей сожительнице ножом. Он изрезал ей пальцы на руках, но она сумела позвать на помощь. На место происшествия прибыли оперативники и служба спасения Свердловской области», — сообщил собеседник агентства.
Как видно на кадрах, чтобы попасть в жилище, спасателям пришлось оперативно взломать дверь. Неадекватного гражданина обезвредили и скрутили, предположительно, он был пьян. Его жертва пряталась в ванной комнате, ей оказали медицинскую помощь.
«По указанному адресу произошел бытовой конфликт, в ходе которого женщина получила телесные повреждения. Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел задержали и доставили в дежурную часть ее сожителя. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности», — прокомментировали ситуацию в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
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