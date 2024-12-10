10 декабря 2024

В Екатеринбурге мужчина захватил заложницу и изрезал ножом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Неадекватный гражданин поранил свою сожительницу ножом Фото:

Житель Екатеринбурга взял в заложники свою сожительницу и изрезал ее ножом. Вызволять женщину из плена пришлось спасателям и полицейским. Подробности истории URA.RU рассказал очевидец и поделился видео.

«Мужчина в квартире на улице Азина 22/3 угрожал своей сожительнице ножом. Он изрезал ей пальцы на руках, но она сумела позвать на помощь. На место происшествия прибыли оперативники и служба спасения Свердловской области», — сообщил собеседник агентства.

Как видно на кадрах, чтобы попасть в жилище, спасателям пришлось оперативно взломать дверь. Неадекватного гражданина обезвредили и скрутили, предположительно, он был пьян. Его жертва пряталась в ванной комнате, ей оказали медицинскую помощь.

«По указанному адресу произошел бытовой конфликт, в ходе которого женщина получила телесные повреждения. Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел задержали и доставили в дежурную часть ее сожителя. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности», — прокомментировали ситуацию в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Екатеринбурга взял в заложники свою сожительницу и изрезал ее ножом. Вызволять женщину из плена пришлось спасателям и полицейским. Подробности истории URA.RU рассказал очевидец и поделился видео. «Мужчина в квартире на улице Азина 22/3 угрожал своей сожительнице ножом. Он изрезал ей пальцы на руках, но она сумела позвать на помощь. На место происшествия прибыли оперативники и служба спасения Свердловской области», — сообщил собеседник агентства. Как видно на кадрах, чтобы попасть в жилище, спасателям пришлось оперативно взломать дверь. Неадекватного гражданина обезвредили и скрутили, предположительно, он был пьян. Его жертва пряталась в ванной комнате, ей оказали медицинскую помощь. «По указанному адресу произошел бытовой конфликт, в ходе которого женщина получила телесные повреждения. Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел задержали и доставили в дежурную часть ее сожителя. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности», — прокомментировали ситуацию в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...