В Екатеринбурге утром 11 декабря в районе Вторчермета водитель иномарки влетел в столб, преградив проезд для трамваев. На участке выстроилась пробка, рассказал очевидец.
«На перекрестке переулка Рижский и улицы Титова снова ДТП на трамвайных путях. Благо не зацепил тех, кто ждал светофор», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. По словам других, движение встало примерно на 40 минут.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что водитель Mitsubishi потерял сознание во время управления, что и привело к аварии. На месте работают инспекторы ДПС.
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