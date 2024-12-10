10 декабря 2024

Влетевший в столб водитель заблокировал движение трамваев в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, запись, блокнот, проверка на дороге, автомобиль, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
Движение встало примерно на 40 минут (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 11 декабря в районе Вторчермета водитель иномарки влетел в столб, преградив проезд для трамваев. На участке выстроилась пробка, рассказал очевидец.

«На перекрестке переулка Рижский и улицы Титова снова ДТП на трамвайных путях. Благо не зацепил тех, кто ждал светофор», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. По словам других, движение встало примерно на 40 минут.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что водитель Mitsubishi потерял сознание во время управления, что и привело к аварии. На месте работают инспекторы ДПС.

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В Екатеринбурге утром 11 декабря в районе Вторчермета водитель иномарки влетел в столб, преградив проезд для трамваев. На участке выстроилась пробка, рассказал очевидец. «На перекрестке переулка Рижский и улицы Титова снова ДТП на трамвайных путях. Благо не зацепил тех, кто ждал светофор», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. По словам других, движение встало примерно на 40 минут. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что водитель Mitsubishi потерял сознание во время управления, что и привело к аварии. На месте работают инспекторы ДПС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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