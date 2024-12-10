С пустыря под Челябинском вывезли брошенные цинковые гробы

Гробы на местной свалке обнаружили жители
С пустыря рядом с хутором Миасским в Челябинске вывезли цинковые гробы. Об этом сообщили местные жители.
«Все увезли. Еле как отковыряли, остался след от обивки, она прилипла у них», — цитирует слова местной жительницы надежды сайт «74.ру». Информацию подтвердили в мэрии Челябинска.
Накануне жители поселка Миасский пожаловались на цинковые гробы, выброшенные вблизи жилых домов. Один из них находился на пустыре с 2023 года, другой около двух месяцев.
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