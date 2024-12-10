10 декабря 2024

С пустыря под Челябинском вывезли брошенные цинковые гробы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министерство экологии провело рейд по территориям баз отдыха и туристических зон. Челябинск, мусор, свалка
Гробы на местной свалке обнаружили жители Фото:

С пустыря рядом с хутором Миасским в Челябинске вывезли цинковые гробы. Об этом сообщили местные жители.

«Все увезли. Еле как отковыряли, остался след от обивки, она прилипла у них», — цитирует слова местной жительницы надежды сайт «74.ру». Информацию подтвердили в мэрии Челябинска.

Накануне жители поселка Миасский пожаловались на цинковые гробы, выброшенные вблизи жилых домов. Один из них находился на пустыре с 2023 года, другой около двух месяцев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С пустыря рядом с хутором Миасским в Челябинске вывезли цинковые гробы. Об этом сообщили местные жители. «Все увезли. Еле как отковыряли, остался след от обивки, она прилипла у них», — цитирует слова местной жительницы надежды сайт «74.ру». Информацию подтвердили в мэрии Челябинска. Накануне жители поселка Миасский пожаловались на цинковые гробы, выброшенные вблизи жилых домов. Один из них находился на пустыре с 2023 года, другой около двух месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...