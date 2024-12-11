Правительство подготовило план для роста российской экономики к 2030 году

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В России подготовили план по улучшению экономики Фото:

Правительство РФ подготовило план по развитию экономики, в который вошли цели по росту инвестиций, производительности, а также доходов субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) до 2030 года. Об этом стало известно из паспорта нацпроекта.

«Правительство разработало план достижения „устойчивого экономического развития, основанного на конкуренции, предпринимательстве, в том числе высокотехнологичном, и частной инициативе“. План рассчитан до конца 2030 года», — сообщает РБК со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера Александра Новака.

Ожидается, что проект начнут реализовывать с 1 января 2025 года, и он затронет как обычных граждан, так и крупный и малый бизнес. Внедрение потребует 2,7 трлн рублей за шесть лет работы. Среди основных целей значатся: повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях не сырьевых отраслей, расширение доступа МСП к финансовым ресурсам, повышение выручки малых технологических компаний в семь раз и увеличение российского ВВП до 66% к 2030 году.

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Правительство РФ подготовило план по развитию экономики, в который вошли цели по росту инвестиций, производительности, а также доходов субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) до 2030 года. Об этом стало известно из паспорта нацпроекта. «Правительство разработало план достижения „устойчивого экономического развития, основанного на конкуренции, предпринимательстве, в том числе высокотехнологичном, и частной инициативе“. План рассчитан до конца 2030 года», — сообщает РБК со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера Александра Новака. Ожидается, что проект начнут реализовывать с 1 января 2025 года, и он затронет как обычных граждан, так и крупный и малый бизнес. Внедрение потребует 2,7 трлн рублей за шесть лет работы. Среди основных целей значатся: повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях не сырьевых отраслей, расширение доступа МСП к финансовым ресурсам, повышение выручки малых технологических компаний в семь раз и увеличение российского ВВП до 66% к 2030 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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