Правительство подготовило план для роста российской экономики к 2030 году

11 декабря 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

В России подготовили план по улучшению экономики Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Правительство РФ подготовило план по развитию экономики, в который вошли цели по росту инвестиций, производительности, а также доходов субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) до 2030 года. Об этом стало известно из паспорта нацпроекта. «Правительство разработало план достижения „устойчивого экономического развития, основанного на конкуренции, предпринимательстве, в том числе высокотехнологичном, и частной инициативе“. План рассчитан до конца 2030 года», — сообщает РБК со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера Александра Новака. Ожидается, что проект начнут реализовывать с 1 января 2025 года, и он затронет как обычных граждан, так и крупный и малый бизнес. Внедрение потребует 2,7 трлн рублей за шесть лет работы. Среди основных целей значатся: повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях не сырьевых отраслей, расширение доступа МСП к финансовым ресурсам, повышение выручки малых технологических компаний в семь раз и увеличение российского ВВП до 66% к 2030 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ подготовило план по развитию экономики, в который вошли цели по росту инвестиций, производительности, а также доходов субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) до 2030 года. Об этом стало известно из паспорта нацпроекта. «Правительство разработало план достижения „устойчивого экономического развития, основанного на конкуренции, предпринимательстве, в том числе высокотехнологичном, и частной инициативе“. План рассчитан до конца 2030 года», — сообщает РБК со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера Александра Новака. Ожидается, что проект начнут реализовывать с 1 января 2025 года, и он затронет как обычных граждан, так и крупный и малый бизнес. Внедрение потребует 2,7 трлн рублей за шесть лет работы. Среди основных целей значатся: повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях не сырьевых отраслей, расширение доступа МСП к финансовым ресурсам, повышение выручки малых технологических компаний в семь раз и увеличение российского ВВП до 66% к 2030 году.