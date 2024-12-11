Пожилой пенсионер из ЯНАО остановил поезд на станции в Сургуте

В Сургуте 10 декабря экстренно остановили поезд «Казань — Новый Уренгой» из-за опоздавших пассажиров из ЯНАО. Пенсионер зацепился за вагон состава, когда поезд уже был на ходу, передает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.
«Мужчина вместе с супругой опоздали на посадку на станции Сургут, когда пара подходила к составу поезд уже тронулся. Находчивый мужчина побежал за уходящим составом, а его супруга осталась стоять на перроне. Ноябрянин зацепился за поручни на ходу и поехал на подножке движущегося вагона. Путешественника заметила проводник вагона и сорвала стоп-кран, чтобы предотвратить травмирование мужчины», — сказано на сайте ведомства.
Поезд был задержан на 7 минут, опоздавшие пассажиры смогли занять свои места в вагоне. С пенсионером провели профилактическую беседу и назначили штраф в сумме 500 рублей.
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