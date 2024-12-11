Определяем погоду и ждем приход зимы: приметы на Парамона Зимоуказателя 12 декабря

Веками православные христиане вспоминают 12 декабря как день святого Парамона. В народе же, со временем, этот день стали называть Парамоном Зимоуказателем — праздником со своими приметами и традициями. О том, что можно и нельзя делать 12 декабря — в материале URA.RU.
Приметы на Парамона Зимоуказателя
Парамона не зря в народе назвали Зимоуказателем — ведь по погоде 12 декабря люди определяли, что им ждать до марта. Если с утра рассвет окрасил небо в красный цвет — значит до конца года небо будет ясным. Крестьяне даже говорили: «Утро красное — быть декабрю ясным».
Если на праздник начиналась метель — то люди верили, что вьюга продлится еще неделю. Обилие снега указывало на хороший урожай в следующем году, а вот если снег не выпал — то люди ждали заморозков в ближайшую неделю.
Также погоду на будущее определяли по ночному небу. Люди выходили и смотрели на звезды: если они светят ярко — то следует ждать морозов, а если звезды горят тускло — то скоро начнется оттепель.
Традиции на Парамона Зимоуказателя
Люди верили, что на праздник можно было не только узнать погоду, но и встретить зиму лично. Считалось, что она ходила по деревням в медвежьей шкуре и громко шумела. Гуляя по домам, зима стучала по трубам и окнам — таким образом призывая хозяек проснуться и начать готовить каши и пирожки.
Чтобы зиме было удобнее ходить по крышам, в этот день крестьяне счищали с них снег. По традиции, лопатой убирать снег было запрещено — вместо этого нужно было использовать метлу или веник, приговаривая «Пришел Парамон — снег с крыши вон».
Веники использовались неспроста. В народе считалось, что если грести снег лопатой, то крыша прохудится.
История праздника
Пока в народе чистили снег для зимы и предугадывали погоду, в церкви вспоминали о святом Парамоне Зимоуказателе. Он жил в начале III века на востоке, где в то время царило язычество. В 250 году Парамона вместе с другими христианами схватили стражники и заключили их в темницу.
Заключенных призывали отказаться от христианства, но Парамон Зимоуказатель отказался, обвинив правителя в жестокости к христианам. За это Парамона, вместе с другими мучениками, обезглавили.
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