10 декабря 2024

В ХМАО пьяная мать до смерти избила младенца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчанка заключена под стражу
Югорчанка заключена под стражу Фото:

В ХМАО пьяная 40-летняя женщина до смерти избила 11-месячного сына. Ей грозит уголовная ответственность по двум статьям УК РФ дело направлено в суд Лангепаса, сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного комитета региона.

«Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти избила 11-месячного сына. Проведенная в ходе следствия судебно-медицинская экспертиза показала, что ранее ребенку также были причинены тяжкие телесные повреждения», — сообщили агентству в пресс-службе. Обвинительное заключение утвердила прокуратура ХМАО.

Югорчанке грозит уголовная ответственность по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего» и «убийство малолетнего». Материалы дела направлены в суд, обвиняемая заключена под стражу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО пьяная 40-летняя женщина до смерти избила 11-месячного сына. Ей грозит уголовная ответственность по двум статьям УК РФ дело направлено в суд Лангепаса, сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного комитета региона. «Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти избила 11-месячного сына. Проведенная в ходе следствия судебно-медицинская экспертиза показала, что ранее ребенку также были причинены тяжкие телесные повреждения», — сообщили агентству в пресс-службе. Обвинительное заключение утвердила прокуратура ХМАО. Югорчанке грозит уголовная ответственность по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего» и «убийство малолетнего». Материалы дела направлены в суд, обвиняемая заключена под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...