В ХМАО пьяная мать до смерти избила младенца

В ХМАО пьяная 40-летняя женщина до смерти избила 11-месячного сына. Ей грозит уголовная ответственность по двум статьям УК РФ дело направлено в суд Лангепаса, сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного комитета региона.
«Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти избила 11-месячного сына. Проведенная в ходе следствия судебно-медицинская экспертиза показала, что ранее ребенку также были причинены тяжкие телесные повреждения», — сообщили агентству в пресс-службе. Обвинительное заключение утвердила прокуратура ХМАО.
Югорчанке грозит уголовная ответственность по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего» и «убийство малолетнего». Материалы дела направлены в суд, обвиняемая заключена под стражу.
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