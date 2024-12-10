10 декабря 2024

Пермские власти объяснили повышение стоимости оплаты за отопление

В Пермском крае выросли цены на оплату отопления
© Служба новостей «URA.RU»
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Оплата за отопление выросла на 26%
Оплата за отопление выросла на 26% Фото:

Жители Пермского края будут платить за отопление больше только в том случае, если в их домах не установлены общедомовые приборы учета. Новые нормативы установлены для всех муниципальных образований региона.

«Все муниципальные образования разделены на девять климатических районов. При этом учитывается материал стен и этажность домов. Обновленные нормативы будут применены только для тех домов, где не установлены общедомовые приборы учета», — рассказали в краевом министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края изданию «Коммерсант-Прикамье».

Отмечается, что для квартир с площадью в 50 квадратных метров в домах Верещагинского, Краснокамского, Горнозаводского, Чайковского округов и ЗАТО Звездный рост платы за отопление вырос на 26% или 6500 рублей. При этом стоимость оплаты не вырастет в тех, домах, где установлены счетчики ОДН. Специалисты ведомства подчеркивают, что тарифы были пересмотрены по требованию краевой прокуратуры.

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Жители Пермского края будут платить за отопление больше только в том случае, если в их домах не установлены общедомовые приборы учета. Новые нормативы установлены для всех муниципальных образований региона. «Все муниципальные образования разделены на девять климатических районов. При этом учитывается материал стен и этажность домов. Обновленные нормативы будут применены только для тех домов, где не установлены общедомовые приборы учета», — рассказали в краевом министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края изданию «Коммерсант-Прикамье». Отмечается, что для квартир с площадью в 50 квадратных метров в домах Верещагинского, Краснокамского, Горнозаводского, Чайковского округов и ЗАТО Звездный рост платы за отопление вырос на 26% или 6500 рублей. При этом стоимость оплаты не вырастет в тех, домах, где установлены счетчики ОДН. Специалисты ведомства подчеркивают, что тарифы были пересмотрены по требованию краевой прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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