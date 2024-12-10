10 декабря 2024

Житель Екатеринбурга вбил гвозди в затылок приятеля

© Служба новостей «URA.RU»
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Плакат обращение к Тунгусову на развалинах Гоголя 7. Екатеринбург, разрушенный памятник архитектуры, гвоздь
Уралец зверски расправился с собутыльником во время пьянки (архивное фото) Фото:

Житель Екатеринбурга во время пьяного застолья убил приятеля из строительного пистолета. Он вбил собутыльнику гвозди в затылок и грудь, пострадавший умер в больнице от полученных травм. Подробности преступления URA.RU раскрыл источник.

«Два приятеля распивали алкоголь на улице Пархоменко и повздорили. Один из них, 52-летний, взял пневматический пистолет для забивания гвоздей и выстрелил в товарища. Того на скорой отвезли в больницу, но 28-летний мужчина умер в реанимации», — объяснил собеседник агентства.

Его предполагаемый убийца задержан по горячим следам. Он частично признался в преступлении, заявив, что бил собутыльника кулаками и ногами по лицу и голове. Использовал ли он для расправы строительный пистолет, задержанный не вспомнил, сославшись на сильное опьянение. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Убийство» (105 УК РФ) и «Приготовление к преступлению» (30 УК РФ). Комментарий от следственного комитета ожидается.

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Житель Екатеринбурга во время пьяного застолья убил приятеля из строительного пистолета. Он вбил собутыльнику гвозди в затылок и грудь, пострадавший умер в больнице от полученных травм. Подробности преступления URA.RU раскрыл источник. «Два приятеля распивали алкоголь на улице Пархоменко и повздорили. Один из них, 52-летний, взял пневматический пистолет для забивания гвоздей и выстрелил в товарища. Того на скорой отвезли в больницу, но 28-летний мужчина умер в реанимации», — объяснил собеседник агентства. Его предполагаемый убийца задержан по горячим следам. Он частично признался в преступлении, заявив, что бил собутыльника кулаками и ногами по лицу и голове. Использовал ли он для расправы строительный пистолет, задержанный не вспомнил, сославшись на сильное опьянение. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Убийство» (105 УК РФ) и «Приготовление к преступлению» (30 УК РФ). Комментарий от следственного комитета ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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