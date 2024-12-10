10 декабря 2024

Власти Перми объяснили сбой в работе приложения для оплаты проезда

Сбой в приложении для оплаты проезда в Перми произошел из-за технических работ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Транспорт не отображался в приложении для оплаты проезда из-за технических работ
Транспорт не отображался в приложении для оплаты проезда из-за технических работ Фото:

Утром, 10 декабря, в приложении «Транспортная карта Пермь» проводились технические работы. В связи с этим транспорт временно не отображался на карте, пояснили URA.RU в городском дептрансе. Ранее горожане пожаловались на сбои в работе программы.

«Проводились работы на серверах приложения оплаты проезда, что могло привести к кратковременному ограничению возможности выбора транспортного средства на карте города. Возможность оплаты проезда в приложении сохранялась путем сканирования QR-кода и выбора нужного маршрута», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Транспорт при оплате по QR-коду и Bluetooth во время технических работ не определялся автоматически. Вместо автобуса или трамвая, в котором находился пользователь, открывался список всех маршрутов.

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Утром, 10 декабря, в приложении «Транспортная карта Пермь» проводились технические работы. В связи с этим транспорт временно не отображался на карте, пояснили URA.RU в городском дептрансе. Ранее горожане пожаловались на сбои в работе программы. «Проводились работы на серверах приложения оплаты проезда, что могло привести к кратковременному ограничению возможности выбора транспортного средства на карте города. Возможность оплаты проезда в приложении сохранялась путем сканирования QR-кода и выбора нужного маршрута», — пояснили URA.RU в ведомстве. Транспорт при оплате по QR-коду и Bluetooth во время технических работ не определялся автоматически. Вместо автобуса или трамвая, в котором находился пользователь, открывался список всех маршрутов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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