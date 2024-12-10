Власти Перми объяснили сбой в работе приложения для оплаты проезда

Утром, 10 декабря, в приложении «Транспортная карта Пермь» проводились технические работы. В связи с этим транспорт временно не отображался на карте, пояснили URA.RU в городском дептрансе. Ранее горожане пожаловались на сбои в работе программы.
«Проводились работы на серверах приложения оплаты проезда, что могло привести к кратковременному ограничению возможности выбора транспортного средства на карте города. Возможность оплаты проезда в приложении сохранялась путем сканирования QR-кода и выбора нужного маршрута», — пояснили URA.RU в ведомстве.
Транспорт при оплате по QR-коду и Bluetooth во время технических работ не определялся автоматически. Вместо автобуса или трамвая, в котором находился пользователь, открывался список всех маршрутов.
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