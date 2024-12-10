В Азербайджане задержан мужчина, 10 лет назад устроивший беспорядки на Урале

В Азербайджане задержан местный житель, который 10 лет находился в федеральном розыске, скрывшись из Свердловской области от суда. Подробности URA.RU раскрыл источник.
«59-летний мужчина был задержан в Астаринском районе сотрудниками азербайджанского уголовного розыска. Ранее он проживал в Екатеринбурге. В 2014 году он был обвинен здесь по статье 212 УК РФ — „Массовые беспорядки“, но от суда скрылся», — объяснил собеседник агентства.
Пока обвиняемого поместили в Азербайджане под домашний арест. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.
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