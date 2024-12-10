10 декабря 2024

В Азербайджане задержан мужчина, 10 лет назад устроивший беспорядки на Урале

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Мутвалы Оглы Шыхлинский. Екатеринбург , флаг азербайджана, диаспора
Азербайджанца обвинили в причастности к массовым беспорядкам, имевшим место 10 лет назад на Урале (архивное фото) Фото:

В Азербайджане задержан местный житель, который 10 лет находился в федеральном розыске, скрывшись из Свердловской области от суда. Подробности URA.RU раскрыл источник.

«59-летний мужчина был задержан в Астаринском районе сотрудниками азербайджанского уголовного розыска. Ранее он проживал в Екатеринбурге. В 2014 году он был обвинен здесь по статье 212 УК РФ — „Массовые беспорядки“, но от суда скрылся», — объяснил собеседник агентства.

Пока обвиняемого поместили в Азербайджане под домашний арест. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.

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В Азербайджане задержан местный житель, который 10 лет находился в федеральном розыске, скрывшись из Свердловской области от суда. Подробности URA.RU раскрыл источник. «59-летний мужчина был задержан в Астаринском районе сотрудниками азербайджанского уголовного розыска. Ранее он проживал в Екатеринбурге. В 2014 году он был обвинен здесь по статье 212 УК РФ — „Массовые беспорядки“, но от суда скрылся», — объяснил собеседник агентства. Пока обвиняемого поместили в Азербайджане под домашний арест. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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