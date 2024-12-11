Военный эксперт Роман Шкурлатов сообщил, что ВСУ могут рассмотреть возможность проведения операции в Брянской области или на границе Брянской и Курской. Эта стратегия может стать весомым аргументом для Украины в будущем процессе переговоров.
«Скорее всего, они попытаются провести операцию в Брянской области или на стыке Брянской и Курской областей. Им нужно что-то наподобие курской авантюры, чтобы использовать это как козырь в возможных будущих переговорах», — передает слова Шкурлатова MK.RU.
Он отметил, что у украинского лидера Владимира Зеленского имеются ресурсы для нового контрнаступления. В частности, у него есть как минимум четыре свежие бригады, которые были обучены за границей, заключил Шкурлатов.
Ранее украинские войска в ЛНР увеличили количество атак в 2,5 раза. Прорыва не было допущено, но это может указывать на подготовку к новому наступлению. Главком ВСУ Александр Сырский отмечал, что ВСУ должны провести как минимум одно наступление до того, как избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность, передает «Царьград».
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