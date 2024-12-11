Подполковник Шкурлатов раскрыл две цели ударов ВСУ по России

Подполковник Шкурлатов: ВСУ могут провести операцию в Брянской области
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У ВСУ есть силы для нового контрнаступления, считает Шкурлатов
У ВСУ есть силы для нового контрнаступления, считает Шкурлатов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный эксперт Роман Шкурлатов сообщил, что ВСУ могут рассмотреть возможность проведения операции в Брянской области или на границе Брянской и Курской. Эта стратегия может стать весомым аргументом для Украины в будущем процессе переговоров.

«Скорее всего, они попытаются провести операцию в Брянской области или на стыке Брянской и Курской областей. Им нужно что-то наподобие курской авантюры, чтобы использовать это как козырь в возможных будущих переговорах», — передает слова Шкурлатова MK.RU.

Он отметил, что у украинского лидера Владимира Зеленского имеются ресурсы для нового контрнаступления. В частности, у него есть как минимум четыре свежие бригады, которые были обучены за границей, заключил Шкурлатов.

Ранее украинские войска в ЛНР увеличили количество атак в 2,5 раза. Прорыва не было допущено, но это может указывать на подготовку к новому наступлению. Главком ВСУ Александр Сырский отмечал, что ВСУ должны провести как минимум одно наступление до того, как избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность, передает «Царьград».

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Военный эксперт Роман Шкурлатов сообщил, что ВСУ могут рассмотреть возможность проведения операции в Брянской области или на границе Брянской и Курской. Эта стратегия может стать весомым аргументом для Украины в будущем процессе переговоров. «Скорее всего, они попытаются провести операцию в Брянской области или на стыке Брянской и Курской областей. Им нужно что-то наподобие курской авантюры, чтобы использовать это как козырь в возможных будущих переговорах», — передает слова Шкурлатова MK.RU. Он отметил, что у украинского лидера Владимира Зеленского имеются ресурсы для нового контрнаступления. В частности, у него есть как минимум четыре свежие бригады, которые были обучены за границей, заключил Шкурлатов. Ранее украинские войска в ЛНР увеличили количество атак в 2,5 раза. Прорыва не было допущено, но это может указывать на подготовку к новому наступлению. Главком ВСУ Александр Сырский отмечал, что ВСУ должны провести как минимум одно наступление до того, как избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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