Прогноз для метеозависимых: ожидать ли магнитную бурю 12 декабря

Обычно люди узнают о начале магнитной бури постфактум. На изменения в магнитосфере часто жалуются метеозависимые люди — у них начинаются головные боли, проблемы со сном и концентрацией внимания. Поэтому лучше заранее знать, когда ожидается следующая геомагнитная активность. URA.RU публикует прогноз магнитной бури на четверг, 12 декабря.
Прогноз магнитной бури на 12 декабря 2024 года
Судя по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, ждать магнитную бурю 12 декабря не стоит. Вероятность бури ученые оценивают всего лишь в 5%, шанс сильного магнитного шторма — и того меньше, всего 1%. Геомагнитная активность в течение всего дня не будет превышать трех баллов по Кр-индексу.
Какой бывает сила магнитных бурь
Для того, чтобы оценивать силу геомагнитной активности, ученые придумали шкалу Кр-индекса. Ее уровень указывает на то, насколько сильно магнитосфера на Земле возбужденная. Так, если уровень держится в районе от 1 до 3 баллов — значит ситуация спокойная. Показатели от 4 до 6 указывают на возбужденную магнитосферу — такие изменения уже могут почувствовать метеозависимые люди. А вот все что выше семи баллов говорит о мощной магнитной буре.
Когда ждать ближайшую магнитную бурю
По прогнозам ученых, следующий всплеск геомагнитной активности стоит ждать 19 декабря — в четверг на следующей неделе уровень Кр-индекса поднимется, по меньшей мере, до четырех баллов, что указывает на возбужденную магнитосферу. Такого уровня достаточно, чтобы его ощутили метеозависимые люди по всей планете.
Кому стоит обращать внимание на магнитные бури
Несмотря на то, что многие ученые заявляют об отсутствии связи магнитных бурь и состояния здоровья, с ними могут поспорить метеозависимые люди. Чаще всего на ухудшение состояния жалуются те, кто страдает от хронических заболеваний, проблем с сердцем и давлением. Часто метеозависимыми оказываются люди после 50 лет.
Чтобы минимизировать последствия магнитных бурь, врачи советуют в целом придерживаться здорового образа жизни. Если хорошо высыпаться, правильно и разнообразно питаться, а также регулярно заниматься спортом, что организм окажется менее восприимчив к магнитным бурям.
Однако если геомагнитная активность каждый раз дает о себе знать, ухудшая самочувствие, то лучше обратиться в больницу. Возможно, метеозависимость — это лишь симптом невыявленного хронического заболевания.
Из-за чего происходят магнитные бури
В каждой магнитной буре стоит винить Солнце. Когда на поверхности звезды происходят вспышки, огромное количество энергии отправляется в космос. Если направление солнечного ветра совпадает с траекторией Земли — магнитосфера на планете начинает возмущаться, что и приводит к изменениям в магнитном поле.
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