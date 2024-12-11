План администрации президента США Джо Байдена о снижении возраста призыва в армию Украины до 18 лет может иметь серьезные последствия для украинского конфликта. Он может превратиться в настоящую «мясорубку». Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в госизмене.
«Киньте в мясорубку молодежь, чтобы Трамп не смог остановить конфликт, провести аудит и выявить хищения Демпартии», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что если порог мобилизации и будет снижен, то Вашингтон все равно сможет найти финансирование для формирования новых украинских бригад.
Ранее в США заявили Киеву, что они готовы экипировать украинскую армию в случае, если начнется мобилизация граждан с 18 лет. Об этом заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер, отмечая, что окончательное решение о составе вооруженных сил должно принять само руководство Украины. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен указал на критическую ситуацию на фронте, заявив, что Украине необходимо больше военных.
Есть разные оценки, сколько ВСУ потеряли в конфликте с Россией. По данным Минобороны РФ, речь идет о 900 тысяч военных. В то же время украинский журналист Юрий Бутусов приводит другие данные: 105 тысяч, а избранный президент США Дональд Трамп заявил о 400 тысячах. При этом украинские власти планируют продолжить мобилизацию в 2025 году для поддержания обороны и выполнения военных задач, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.