В Раде предрекли «мясорубку» на Украине из-за коварного плана Байдена

Дубинский: Байден снизит возраст призыва в ВСУ, чтобы навредить Трампу
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США найдут деньги на создание новых бригад ВСУ, заявил Дубинский
США найдут деньги на создание новых бригад ВСУ, заявил Дубинский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

План администрации президента США Джо Байдена о снижении возраста призыва в армию Украины до 18 лет может иметь серьезные последствия для украинского конфликта. Он может превратиться в настоящую «мясорубку». Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в госизмене.

«Киньте в мясорубку молодежь, чтобы Трамп не смог остановить конфликт, провести аудит и выявить хищения Демпартии», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что если порог мобилизации и будет снижен, то Вашингтон все равно сможет найти финансирование для формирования новых украинских бригад.

Ранее в США заявили Киеву, что они готовы экипировать украинскую армию в случае, если начнется мобилизация граждан с 18 лет. Об этом заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер, отмечая, что окончательное решение о составе вооруженных сил должно принять само руководство Украины. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен указал на критическую ситуацию на фронте, заявив, что Украине необходимо больше военных. 

Есть разные оценки, сколько ВСУ потеряли в конфликте с Россией. По данным Минобороны РФ, речь идет о 900 тысяч военных. В то же время украинский журналист Юрий Бутусов приводит другие данные: 105 тысяч, а избранный президент США Дональд Трамп заявил о 400 тысячах. При этом украинские власти планируют продолжить мобилизацию в 2025 году для поддержания обороны и выполнения военных задач, передает «Национальная служба новостей».

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План администрации президента США Джо Байдена о снижении возраста призыва в армию Украины до 18 лет может иметь серьезные последствия для украинского конфликта. Он может превратиться в настоящую «мясорубку». Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в госизмене. «Киньте в мясорубку молодежь, чтобы Трамп не смог остановить конфликт, провести аудит и выявить хищения Демпартии», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что если порог мобилизации и будет снижен, то Вашингтон все равно сможет найти финансирование для формирования новых украинских бригад. Ранее в США заявили Киеву, что они готовы экипировать украинскую армию в случае, если начнется мобилизация граждан с 18 лет. Об этом заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер, отмечая, что окончательное решение о составе вооруженных сил должно принять само руководство Украины. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен указал на критическую ситуацию на фронте, заявив, что Украине необходимо больше военных.  Есть разные оценки, сколько ВСУ потеряли в конфликте с Россией. По данным Минобороны РФ, речь идет о 900 тысяч военных. В то же время украинский журналист Юрий Бутусов приводит другие данные: 105 тысяч, а избранный президент США Дональд Трамп заявил о 400 тысячах. При этом украинские власти планируют продолжить мобилизацию в 2025 году для поддержания обороны и выполнения военных задач, передает «Национальная служба новостей».
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