«На грани безумия»: Маск возмутился размерами помощи США Украине

Предприниматель Илон Маск намекнул, что США надо прекратить поставки Украине

11 декабря 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Илон Маск отреагировал на объем помощи США Украине Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск с возмущением отреагировал на новость о предоставлении Украине займа от США в размере 20 млрд долларов. Соответствующий комментарий он оставил в соцсети. «Сколько мы им уже отправили? Это уже за гранью безумия», — сказал Маск. Пост был опубликован в соцсети X. Помощь в размере 20 млрд долларов была выделена под залог доходов от активов РФ. В конце ноября текущего года стало известно об еще одном новом пакете помощи. Его сумма — 725 миллионов долларов. Помимо этого, действующий президент США Джо Байден планирует как можно скорее передать дополнительные 24 млрд долларов ВСУ до того, как ему придется покинуть Овальный кабинет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск с возмущением отреагировал на новость о предоставлении Украине займа от США в размере 20 млрд долларов. Соответствующий комментарий он оставил в соцсети. «Сколько мы им уже отправили? Это уже за гранью безумия», — сказал Маск. Пост был опубликован в соцсети X. Помощь в размере 20 млрд долларов была выделена под залог доходов от активов РФ. В конце ноября текущего года стало известно об еще одном новом пакете помощи. Его сумма — 725 миллионов долларов. Помимо этого, действующий президент США Джо Байден планирует как можно скорее передать дополнительные 24 млрд долларов ВСУ до того, как ему придется покинуть Овальный кабинет.