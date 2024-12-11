«На грани безумия»: Маск возмутился размерами помощи США Украине

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск с возмущением отреагировал на новость о предоставлении Украине займа от США в размере 20 млрд долларов. Соответствующий комментарий он оставил в соцсети.
«Сколько мы им уже отправили? Это уже за гранью безумия», — сказал Маск. Пост был опубликован в соцсети X. Помощь в размере 20 млрд долларов была выделена под залог доходов от активов РФ.
В конце ноября текущего года стало известно об еще одном новом пакете помощи. Его сумма — 725 миллионов долларов. Помимо этого, действующий президент США Джо Байден планирует как можно скорее передать дополнительные 24 млрд долларов ВСУ до того, как ему придется покинуть Овальный кабинет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.