Два ремонтника погибли в гараже при взрыве «Газели». Видео

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На автомобиле было установлено газовое оборудование (архивное фото)
На автомобиле было установлено газовое оборудование (архивное фото) Фото:

В Омске в гараже произошел взрыв «Газели». В результате происшествия погибли два авторемонтника.

«Два авторемонтника погибли в Омске при взрыве „Газели“», — сообщает telegram-канал «112». Там добавили, что мужчины решили отремонтировать автомобиль, на котором было газовое оборудование с полным баллоном.

Во время сварочных работ прогремел мощный взрыв. Пожарные и полиция исследуют причины происшествия, передали в telegram-канале.

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В Омске в гараже произошел взрыв «Газели». В результате происшествия погибли два авторемонтника. «Два авторемонтника погибли в Омске при взрыве „Газели“», — сообщает telegram-канал «112». Там добавили, что мужчины решили отремонтировать автомобиль, на котором было газовое оборудование с полным баллоном. Во время сварочных работ прогремел мощный взрыв. Пожарные и полиция исследуют причины происшествия, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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