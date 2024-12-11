На автомобиле было установлено газовое оборудование (архивное фото)
В Омске в гараже произошел взрыв «Газели». В результате происшествия погибли два авторемонтника.
«Два авторемонтника погибли в Омске при взрыве „Газели“», — сообщает telegram-канал «112». Там добавили, что мужчины решили отремонтировать автомобиль, на котором было газовое оборудование с полным баллоном.
Во время сварочных работ прогремел мощный взрыв. Пожарные и полиция исследуют причины происшествия, передали в telegram-канале.
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