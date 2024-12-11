Какие цены будут на тюменских источниках в новогодние каникулы. Видео

Цена на источники Тюмени на Новый год увеличится до 50%
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость на источники в Новый год вырастет до 50%
Стоимость на источники в Новый год вырастет до 50% Фото:

Стоимость входных билетов на горячие источники в Тюмени на новогодних каникулах вырастет до 50%. Повышенные тарифы начнут действовать с 29 декабря по 8 января. Агентство URA.RU сделало подборку цен местных комплексов и узнало, где дешевле всего отдохнуть в праздники.

Самым бюджетным будет вход на источники в комплексе «Тюменский». Стоимость посещения в праздничные дни — 1 000 рублей с одного взрослого. Время посещения — не ограничено. Дети допускаются с 7 лет, цена за вход — 700 рублей.

Далее по возрастанию цены идет стоимость посещения источника «Советский». За сутки пребывания там со взрослого попросят 1 300 рублей, с ребенка — 800 рублей.

За полный день в центре «Аван» придется заплатить 1 500 рублей. Дети до 6 лет проходят бесплатно. За эту же сумму, но за три часа можно посетить комплекс «Сосновый бор».

Четырехчасовой отдых на базе «Волна» обойдется в 1 700 рублей за взрослого. Детям до пяти лет вход бесплатный. За три часа придется отдать 2 000 рублей в комплексе «Верхний бор», дети то пяти лет также проходят бесплатно.

Самыми дорогими источниками из подборки стали купели курорта «Марциаль», базирующиеся в аквапарке «ЛетоЛето». С 31 декабря по 6 января стоимость пребывания там составит 4 500 рублей. За ребенка с пяти лет придется заплатить 2 700.

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Стоимость входных билетов на горячие источники в Тюмени на новогодних каникулах вырастет до 50%. Повышенные тарифы начнут действовать с 29 декабря по 8 января. Агентство URA.RU сделало подборку цен местных комплексов и узнало, где дешевле всего отдохнуть в праздники. Самым бюджетным будет вход на источники в комплексе «Тюменский». Стоимость посещения в праздничные дни — 1 000 рублей с одного взрослого. Время посещения — не ограничено. Дети допускаются с 7 лет, цена за вход — 700 рублей. Далее по возрастанию цены идет стоимость посещения источника «Советский». За сутки пребывания там со взрослого попросят 1 300 рублей, с ребенка — 800 рублей. За полный день в центре «Аван» придется заплатить 1 500 рублей. Дети до 6 лет проходят бесплатно. За эту же сумму, но за три часа можно посетить комплекс «Сосновый бор». Четырехчасовой отдых на базе «Волна» обойдется в 1 700 рублей за взрослого. Детям до пяти лет вход бесплатный. За три часа придется отдать 2 000 рублей в комплексе «Верхний бор», дети то пяти лет также проходят бесплатно. Самыми дорогими источниками из подборки стали купели курорта «Марциаль», базирующиеся в аквапарке «ЛетоЛето». С 31 декабря по 6 января стоимость пребывания там составит 4 500 рублей. За ребенка с пяти лет придется заплатить 2 700.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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