Стоимость входных билетов на горячие источники в Тюмени на новогодних каникулах вырастет до 50%. Повышенные тарифы начнут действовать с 29 декабря по 8 января. Агентство URA.RU сделало подборку цен местных комплексов и узнало, где дешевле всего отдохнуть в праздники.
Самым бюджетным будет вход на источники в комплексе «Тюменский». Стоимость посещения в праздничные дни — 1 000 рублей с одного взрослого. Время посещения — не ограничено. Дети допускаются с 7 лет, цена за вход — 700 рублей.
Далее по возрастанию цены идет стоимость посещения источника «Советский». За сутки пребывания там со взрослого попросят 1 300 рублей, с ребенка — 800 рублей.
За полный день в центре «Аван» придется заплатить 1 500 рублей. Дети до 6 лет проходят бесплатно. За эту же сумму, но за три часа можно посетить комплекс «Сосновый бор».
Четырехчасовой отдых на базе «Волна» обойдется в 1 700 рублей за взрослого. Детям до пяти лет вход бесплатный. За три часа придется отдать 2 000 рублей в комплексе «Верхний бор», дети то пяти лет также проходят бесплатно.
Самыми дорогими источниками из подборки стали купели курорта «Марциаль», базирующиеся в аквапарке «ЛетоЛето». С 31 декабря по 6 января стоимость пребывания там составит 4 500 рублей. За ребенка с пяти лет придется заплатить 2 700.
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